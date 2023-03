Altro che torta, prepariamo la treccia al cioccolato: senza forno, spedisci in friggitrice ad aria e risparmi tempo prezioso

Voglia di dolce ma poco tempo a disposizione? Munisciti di friggitrice ad aria e ti diremo come fare una treccia al cioccolato in pochi minuti.

In quest’articolo ti diremo una deliziosa e veloce ricetta per preparare una treccia al cioccolato senza aver bisogno del forno e di tante ore a disposizione, basta avere soltanto una friggitrice ad aria ed il gioco è fatto! Vediamola subito!

Tutti noi spesso abbiamo voglia di mangiare un dolce o semplicemente prepararlo per una cena o un pranzo speciale, e capita quasi sempre di non avere il tempo giusto a disposizione per farlo a causa del lavoro e dei ritmi frenetici. Probabilmente ciò accade perché per preparare una torta o un altro tipo di dolce, si ha quasi sempre bisogno di tante ore a disposizione, spesso di una mattinata o di un pomeriggio intero per far sì che venga perfetto.

Ma adesso è arrivato il momento di non porsi più questi limiti, perché ti sveleremo una ricetta che ti consentirà di preparare una golosa treccia al cioccolato in poco tempo grazie all’utilizzo della friggitrice ad aria! Scopriamo insieme la ricetta!

La ricetta della treccia al cioccolato preparata con la friggitrice ad aria!

Ecco la ricetta della treccia al cioccolato facilissima da preparare, sarà pronta in un attimo e potrai risparmiare tanto tempo prezioso!

Per realizzare questa treccia al cioccolato vi servirà:

1 foglio di pasta sfoglia

Crema spalmabile al cioccolato

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Aprire un foglio di pasta sfoglia. Distribuire il cioccolato uniformemente su tutta la sfoglia. Arrotolare la sfoglia delicatamente in modo che l’impasto sia ben teso. Dividere a metà il rotolo di pasta sfoglia di lungo con l’aiuto di una rotella taglia pizza lasciando l’estremità ancora unita Fatto ciò, prendere le due estremità appena tagliate e intrecciarle una sull’altra formando una treccia cercando di farle aderire. Adagiare con cura la treccia sulla carta da forno (se forata è meglio) e porla nella friggitrice ad aria. Programmare circa 8/10 minuti a 200 gradi Fatto ciò, girare la treccia sul lato opposto e programmare gli stessi minuti di cottura. Estrarre con cura, facendo attenzione a non farla rompere e lasciar raffreddare. Decorare con zucchero a velo o se si preferisce, con gocce di cioccolato.

Ecco pronta la tua treccia al cioccolato da gustare in pochissimo tempo! Non ti resta che salvare questa ricetta e provarla appena hai mezz’oretta libera a disposizione, sarà una delizia per il tuo palato e ti farà fare un figurone con tutte le persone che la mangeranno!