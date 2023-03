Cefalea mestruale, ecco come evitarla: lo dice la scienza

Il ciclo mestruale può rappresentare un vero incubo: oltre ai dolori muscolari, può subentrare una fastidiosa cefalea. Ecco sintomi e cure.

Per alcune donne il ciclo mestruale può arrivare a rappresentare un vero incubo. In “quei giorni fatidici” subentrano dolori alla schiena, fitte addominali e si può arrivare anche a subire le fastidiose conseguenze della cefalea, un mal di testa che si espande alle tempie e alla cervicale, acuto e debilitante. Conosciamone i sintomi e le cure, secondo il parere degli esperti.

Viene definita anche emicrania mestruale (o mal di testa ormonale) e inizia prima o durante il ciclo di una donna e può manifestarsi naturalmente ogni mese. I sintomi più comuni includono mal di testa palpitante e forte, sensibilità alla luce, nausea, affaticamento, vertigini e ben altro ancora. Ci sono opzioni di trattamento e prevenzione che puoi e devi provare, tenendo sempre presente che ti conviene sempre consultare il tuo medico per capire fino in fondo come combattere questo disturbo che può presentarsi con frequenza e minare la tua serenità.

Mal di testa mestruale o ormonale: tutto quello che devi sapere sull’emicrania legata al ciclo

Un’emicrania davvero è più di un brutto mal di testa. È una malattia neurologica con una serie di sintomi che potrebbero includere un dolore debilitante su un lato della testa che potresti descrivere come pulsante o palpitante. L’emicrania mestruale, nota anche come mal di testa ormonale, si verifica subito prima o durante il ciclo di una donna (da due giorni prima a tre giorni durante) e può peggiorare con il movimento, la luce, gli odori o il suono. I tuoi sintomi possono durare alcune ore, ma probabilmente dureranno anche giorni.

Si stima che il 70% delle persone che soffrono di emicrania siano donne. Di queste donne, dal 60% al 70% segnala una connessione tra le loro mestruazioni e gli attacchi di emicrania. Le donne soffrono di attacchi di emicrania tre volte più frequentemente degli uomini.

Un’emicrania mestruale è uno dei diversi tipi di emicrania. Esempi di altre emicranie includono emicrania con aura, emicrania senza aura ed emicrania cronica. Ricorda bene che gli ormoni sono spesso chiamati “messaggeri chimici” del tuo corpo. Sono nei tuoi organi, tessuti e flusso sanguigno e sono prodotti dalle ghiandole endocrine. Esempi di ghiandole endocrine includono la ghiandola tiroidea, le ghiandole surrenali e la ghiandola pituitaria. Se possiedi troppo poco di un certo ormone, o troppo, questo può far perdere l’equilibrio al tuo intero sistema.

Cefalea mestruale: i medici della Fondazione Graziottin ci spiegano i sintomi

Il mal di testa nelle donne, in particolare l’emicrania, è correlato ai cambiamenti nei livelli di estrogeni. I livelli di estrogeni diminuiscono immediatamente prima dell’inizio del flusso mestruale (mestruazioni). Le emicranie mestruali sono scatenate da un calo di estrogeni. Altre emicranie possono essere scatenate dallo stress, dalla mancanza di un pasto, dalla caffeina o da molti altri motivi.

Circa il 12% delle donne europee soffre di emicrania. La maggior parte sono donne, almeno il 60% di queste donne ha osservato una correlazione tra il loro ciclo mestruale e le loro emicranie. In altre parole, hanno notato che soffrono di emicrania subito prima o durante il ciclo.