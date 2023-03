Ed Sheeran, la tragedia dopo la nascita della figlia: la scoperta della terribile malattia

Un periodo drammatico per Ed Sheeran , gettato in uno stato di ansia e disperazione per quanto accaduto: ecco cosa gli è successo.

Doveva essere uno dei momenti più belli della sua vita, ma si sta letteralmente trasformando in un incubo. Protagonista una delle popstar più famose al mondo, Ed Sheeran. Il cantante britannico ci dimostra come si vive appieno il dolore: ecco la sua storia drammatica.

32enne, come detto Ed Sheeran è uno dei fenomeno musicali e commerciali di maggiore impatto degli ultimi anni su tutto il pianeta. Sulla cresta dell’onda del successo da una dozzina di anni. I suoi album e i suoi tour hanno segnato, costantemente, crescite di pubblico e di incasso. E’, infatti, l’autorevole rivista statunitense Forbes nel 2015 lo inserisce al 27esimo posto tra le celebrità più ricche del mondo, con un patrimonio personale stimato in 57 milioni di dollari (corrispondenti a 47,8 milioni di euro).

Nell’aprile 2017 è stato invece inserito dal settimanale Time fra le 100 personalità più influenti del pianeta, anche perché, comunque, Ed Sheeran non ha mai dimenticato gli ultimi e chi sta male, rendendosi protagonista di numerose attività e campagne benefiche.

Il dramma di Ed Sheeran

Dopo alcune relazioni con cantanti e donne dello spettacolo, Sheeran ha deciso di tornare alle origini. Da luglio 2015 ha infatti avviato una relazione con l’amica d’infanzia e ex compagna di classe delle scuole superiori Cherry Seaborn, sposandola nel 2018. I due hanno avuto la loro prima figlia nel 2020. E la drammatica storia che vi raccontiamo oggi ha a che fare proprio con questo che doveva essere solo e soltanto un lieto evento. Qualcosa che rende felici in maniera impareggiabile anche rispetto ai successi, agli incassi e ai record.

Recentemente, attraverso i social (dove è seguito da milioni di persone), Sheeran ha presentato il suo nuovo album, dal titolo “Subtract”. Un lavoro intenso e intimo, perché, attraverso le canzoni contenute nel disco, Ed Sheeran ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan momenti di grande preoccupazione e dolore emotivi. A cominciare dalla morte del migliore amico, Jamal, avvenuta improvvisamente, che ha gettato l’artista in uno stato di ansia e depressione. Ma non solo. Anzi, in primis Sheeran racconta la paura e la preoccupazione dovuta al periodo in cui la moglie Cherry ha partorito la figlia.

Sempre attraverso i social, il popolare cantante ha raccontato di come la moglie abbia scoperto, durante la gravidanza, di avere un tumore. Un dramma in quello che doveva essere il momento più bello. Fino al parto, infatti, la donna non avrebbe potuto iniziare alcun tipo di terapia. Una situazione che ha causato a Sheeran enormi sofferenze. Una evoluzione della malattia di cui non abbiamo al momento aggiornamenti, perché il cantante non ne ha forniti. “Scrivere canzoni è stata la mia terapia. Mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti” ha detto.