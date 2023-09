Oroscopo, Mercurio entra nel segno dei Pesci: effetti negativi su molti segni zodiacali

A Marzo Mercurio entra nel segno dei Pesci: questo avrà risvolti negativi su molti segni. Ecco cosa accadrà in questo mese.

L’oroscopo non è solo sapere come andrà ogni giorno la vita dei diversi segni zodiacali, come andrà il lavoro, se saranno o meno fortunati in questa settimana o se finalmente scopriranno e troveranno il vero amore. Sapere di astrologia, informarsi, parlare di stelle vuol dire anche sapere che ogni mese (a volte ogni settimana) un pianeta diverso transita in un determinato segno ed inizia ad avere effetti positivi o negativi su tutto lo zodiaco.

Marzo è il mese in cui Mercurio entrerà nel segno dei Pesci. Vediamo insieme che ripercussioni, negative, avrà su tutti gli altri segni zodiacali. Fate grande attenzione, potrebbe essere davvero un mese duro per ognuno di voi.

Mercurio nel segno dei pesci: ecco cosa accadrà agli altri segni

Mercurio è un pianeta che non ama molto il segno dei Pesci. Nel momento in cui si trova ad entrare in esso inizia a perdere la sua intelligenza, abbandonandosi invece alla fantasia, alla illusioni, ad un mondo fatto di apparenze. Diventerà credulone e sempre con la testa tra le nuvole, insomma perderà quelle che sono le sue caratteristiche principali da vero leader, pieno di intelligenza e forza. Mercurio e il periodo negativo per gli altri segni (Universomamma.it)

Ma questo porterà molte ripercussioni, non positive, su tutti gli altri segni dello zodiaco. Scopriamole insieme: