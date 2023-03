Senza burro e leggerissimi: questi cookies sono deliziosi e senza sensi di colpa, li mangi in un boccone

I cookies, i celebri biscotti di scuola americana, possono essere anche preparati senza lattosio. Scopriamoli in questa deliziosa versione.

Sei una mamma che ama veder sorridere i suoi bimbi, accomuni, naturalmente, al desiderio di preparare per loro deliziose merende, realizzate ad arte con le tue mani, cariche di genuinità, quella passione per la cucina e per i dolci che rappresentano il tuo passatempo preferito.

E così appena puoi, corri a cimentarti tra spatole, planetaria, setacci per la farina, fruste, teglie, progetti di lievitazione, uova da sbattere, ami farlo spesso a mano, e da trasformare in straordinari capolavori.

Prediligi anche la semplicità, ciò che ti guida è l’idea di realizzare dolci e dessert alla portata di chi soffre di particolari intolleranze, ad oggi molto comuni, verso le quali, sia la ristorazione, sia la cucina delle mamme, hanno il dovere di proiettarsi. Ecco allora, per te, una ricetta di gustosi biscotti al cioccolato, rigorosamente senza lattosio.

Cookies senza lattosio: non c’è burro tradizionale, scopri l’ingrediente segreto

Ti aspetteresti l’uso di olio di semi al posto del burro classico, invece ecco che ti portiamo alla scoperta del particolarissimo ghee, il burro di scuola ayurvedica che, un processo di cottura lentissima che non ne intacca il profumo, il sapore, la capacità aggregante in pasticceria, porta a realizzare un grasso animale quasi totalmente in purezza, dove la proteina si riduce quasi a zero, e dove il lattosio, che non è altro che uno zucchero, e l’acqua, non esistono praticamente più.

Ti basteranno allora una buona farina, uova di qualità, il tuo burro speciale senza lattosio, e altri piccoli accorgimenti, per una ricetta semplice, gustosa, facilmente replicabile in casa da tutti, che ti permetterà di realizzare biscotti favolosi sia per la prima colazione che per le merende pomeridiane dei tuoi figli, di tuo marito, delle tue amiche.

Ecco a voi il ghee: il grasso senza lattosio della scuola ayurvedica

Naturalmente, ti devi anche ricordare che il ghee non è esente da un elevato apporto calorico. Stiamo, però, alla fine parlando di grassi per la maggior parte buoni, sani, con un apporto di colesterolo che non va oltre gli 8 mg per ogni cucchiaino di prodotto. Il segreto sarà come sempre quello di dosare le quantità. I tuoi bambini ne andranno matti.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di riposo: 10 minuti

Tempo di cottura: 20-22 minuti

Tempo totale: 55 minuti circa.

Ingredienti per circa 20 biscotti:

90 gr. di zucchero (d cui 40 g zucchero canna).

90 gr. di burro ghee a temperatura ambiente.

1 uovo fresco.

vaniglia in polvere.

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

180/190 g di farina 0 setacciata.

un pizzico di sale

200 gr. di cioccolato a pezzetti

Preparazione:

Lavorare delicatamente le componenti polverose, quindi zucchero, vaniglia, lievito, sale, farina. Unire delicatamente il burro e l’uovo. Possiamo anche usare una planetaria con funzione foglia.

Preparare questa sorta di frolla leggera, farla riposare per 30 minuti in frigo con pellicola.

Formare delle palline che abbiano il medesimo diametro, con una pezzatura di circa 40 grammi, leggermente schiacciate.

Disporre le palline su una teglia con carta forno e lasciarle riposare ancora 20 minuti.

Spennellare le palline con tuorlo d’uovo e unire il cioccolato su ognuna di essa.

Cuocere in forno a 160 gradi per 20-22 minuti.

Lasciar raffreddare prima di degustare.

Ora non ti resta che preparali subito e il loro sapore ti conquisterà immediatamente. Così buoni, che tutti vorranno sapere la ricetta, parola nostra!