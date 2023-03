Charlotte Casiraghi in dolce attesa, il principe Alberto si congratula così: il regalo preziosissimo

Charlotte Casiraghi, incinta del terzo figlio, il secondo dal marito russo Dimitri Rassam, riceverà un regalo inatteso dal Principe Alberto.

Ci sono regali che valgono di più di auto di lusso o conti in banca, soprattutto quando si tratta di affari di dinastie reali. E di certo la bellissima Charlotte Casiraghi, incinta del suo terzo figlio, in realtà il secondo dal marito russo Dimitri Rassam, non potrà che gioire per il futuro del suo piccolo, ma soprattutto per la solidità che ne ricaverà il suo matrimonio, di fronte al dono imminente dello zio, il Principe Alberto di Monaco.

Presto genitori di un secondo figlio, secondo le attendibili rivelazioni dei giornali monegaschi, i coniugi Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, potrebbero ricevere, come detto, un prezioso regalo dal Principe Alberto, ansioso di ringraziarli del loro concreto aiuto durante l’assenza della consorte Charlène dal Principato, due anni fa, a causa della sua terribile malattia.

Alberto di Monaco e l’incredibile regalo in arrivo per la nipote Charlotte

Il produttore cinematografico Rassam, (compagno nella vita di Charlotte e figlio della nota attrice transalpina Carole Bouquet), che proporrà presto sui nostri schermi la prima parte della saga “I 3 moschettieri”, potrebbe infatti ottenere addirittura dal Principe la nazionalità monegasca. Secondo i giornalisti sarebbe il sogno di Dimitri. Il Principe Alberto di Monaco, quindi, avrebbe in mente questa piccola idea per ringraziare la nipote, e indirettamente il marito, per averlo sostenuto durante l’assenza della Principessa Charlene.

La first lady monegasca, come noto, è stata convalescente in Svizzera, e anche durante la sua permanenza in Sudafrica, dove sarebbe stata isolata per alcuni mesi, a causa della sua malattia. “In questo delicato calvario, avrebbe detto, io e i miei figli ci sentiamo circondati, sostenuti dalla nostra famiglia, a cominciare dalle mie sorelle e dai miei nipoti. Siamo molto felici e grati per questa bella unità, per questo sostegno familiare, anche da parte di amici intimi”.

Non c’è dubbio che Charlotte e il marito Dimitri abbiano dato grande sostegno allo zio Alberto, ed è per questo che presto riceveranno questo dono di inestimabile valore. E’ risaputo, poi, che, almeno agli occhi del mondo esterno, i sovrani monegaschi hanno sempre dato impressione di grande solidità, di affiatamento, soprattutto nei momenti difficili, dove, anche se sei un sovrano di uno dei regni più belli del pianeta, sarai comunque sottoposto alla tua dose di dolori, di sofferenze.

E ben prima della malattia della coraggiosa Charlene, la famiglia reale del Principato, a partire dalla tragica morte della principessa Grace, ne ha inghiottiti e come di bocconi amari negli ultimi decenni. Si dice spesso…anche i ricchi piangono! Sarà forse vero, ma chi di noi non vorrebbe essere al loro posto?