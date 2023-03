Crostata alla Nutella cremosissima: questa non secca e rimane morbida, ricetta super collaudata

Se siete alla ricerca di una ricetta golosa e irresistibile siete nel posto giusto: ecco la crostata alla Nutella che super morbida.

La ricetta di oggi è l’ideale da preparare per una merenda golosa dei bambini ma anche per una colazione sostanziosa, all’insegna del gusto. Questa crosta alla Nutella si caratterizza per essere super morbida, non secca, e oltretutto per il fatto che si prepara in pochissimo tempo.

In particolare, Enrica Panariello sul suo profillo Instagram ha voluto condividere con i suoi followers la ricetta di questa crostata semplicemente goduriosa. Di seguito vi sveliamo quali sono gli ingredienti per realizzare e quali sono i passaggi da seguire per non sbagliare.

Crostata alla Nutella cremosissima: la ricetta

La crostata alla Nutella che stiamo per proporvi non prevede passaggi particolarmente lunghi e complessi. Non a caso si presta ad essere preparata anche da chi non è particolarmente avvezzo ai fornelli. In ogni caso, si tratta di un dolce ideale da preparare per accontentare i bambini ma anche per stupire gli invitati, in qualsiasi occasione.

La ricetta che stiamo per proporvi è indicata per uno stampo di 20 cm e presenta i seguenti ingredienti:

Farina, 280/ 300 grammi

Zucchero, 100 grammi

Uovo intero, 1

Tuorlo, 1

Olio di semi, 80 grammi

Buccia grattugiata di limone, 1

Lievito per dolci, 1 cucchiaino raso

Pizzico di sale

Nutella, 350 grammi

Procedimento:

Per prima cosa preparate la pasta frolla mescolando all’interno di una ciotola lo zucchero insieme alle uova, all’olio e al pizzico di sale. Fatto ciò cominciate ad aggiungere poco per volta la farina all’impasto e poi spostatevi sul piano da lavoro. Con l’aiuto delle mani impastate fino ad ottenere un panetto omogeneo e non appiccicoso. Se ciò non dovesse essere, continuate ad aggiungere la farina poco per volta fino a quando non resterà appiccicata alle mani. Eseguito anche questo passaggio, stendete una parte della pasta frolla e poi passatela all’interno dello stampo. Aggiungete la Nutella e cominciare a ricavare le strisce decorative dalla restante pasta frolla. Ora, prendete la crostata e ponetela in frigorifero per una ventina di minuti e lasciatela riposare.

La vostra crostata è pronta per essere infornata. Impostate la temperatura a 170 gradi per una ventina di minuti, massimo venticinque. Il consiglio è quello di coprire lo stampo con della carta d’alluminio che fungerà da vero e proprio scudo contro il calore. La vostra crostata, in questo modo, non rischierà di bruciarsi e di diventare troppo scura. Ricordate, però, di rimuovere la carta d’alluminio una decina di minuti prima così che si possa ottenere un colore dorato.

Come avrete avuto modo di capire si tratta di una ricetta davvero semplice e veloce da realizzare che può essere preparata anche da coloro che non sono particolarmente abili in cucina. Non ci sono infatti, passaggi laboriosi da seguire e oltre gli ingredienti da utilizzare sono davvero pochi e facilmente reperibili. In poche parole la ricetta risulta essere ideale da realizzare quando non si ha poco tempo a disposizione o comunque ogni volta che si ha voglia di dolce.

La crostata alla Nutella riuscirà ad accontentare tutti i palati, sia dei grandi che dei piccini. Per questo non vi resta altro da fare che cimentarvi in questa semplicissima ricetta: il risultato è semplicemente garantito!