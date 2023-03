Di che colore avrà gli occhi tuo figlio? Ecco come saperlo

Se vuoi sapere di che colore avrà gli occhi tuo figlio, ecco come la scienza può aiutarti a capire meglio cosa potrebbe accadere.

I tuoi figli ereditano il colore degli occhi da te e dal tuo partner. Quella che verrà fuori sarà una perfetta combinazione dei colori degli occhi di mamma e papà, su questo non c’è dubbio: in genere, il colore è determinato da questa fusione e dal fatto che i geni siano esattamente dominanti o recessivi. Cerchiamo di spiegarti meglio cosa dice la scienza genetica a tal proposito.

Poiché l’ereditarietà del colore degli occhi è poligenica, i tratti del colore degli occhi sono influenzati non solo da un gene ma da vari geni. In poche parole, ciò che determina il colore degli occhi del tuo futuro bambino include tre fattori fondamentali di cui tenere conto: colore degli occhi dei genitori, se i genitori sono omozigoti o eterozigoti dominanti per un colore specifico o se i geni del colore degli occhi dei genitori sono dominanti o recessivi.

Di che colore avrà gli occhi tuo figlio? Dipenderà da una perfetta combinazione di geni

Ogni futuro bambino che verrà al mondo porta due copie di ogni gene: una viene dalla mamma e l’altra dal papà. Se è una corrispondenza omozigote, significa che entrambe le copie di ciascun genitore sono le stesse. Se eterozigote, significa che ogni composizione è diversa.

I geni degli occhi marroni e verdi sono considerati dominanti, spesso determinando il colore degli occhi del tuo bambino se tu e il tuo partner avete questi colori. Tuttavia, c’è ancora la possibilità che due genitori dagli occhi azzurri finiscano per dare alla luce un bambino con gli occhi marroni! Secondo una ricerca dell’Università del Delaware, gli occhi azzurri non sono determinati dalla genetica recessiva: il colore degli occhi è determinato dall’interazione tra una varietà di geni. Questo è ciò che rende il colore degli occhi del bambino così imprevedibile!

Secondo le statistiche più aggiornate ecco quale è la percentuale relativa al colore degli occhi nel nostro pianeta.

Tra il 55% e il 79% delle persone in tutto il mondo ha gli occhi marroni.

Tra l’8% e il 10% delle persone ha gli occhi azzurri.

Circa il 2% delle persone ha gli occhi verdi.

Speriamo di essere stati esaurienti: abbiamo voluto farti capire che prevedere con certezza quale sarà il futuro colore degli occhi del tuo nascituro non è affatto semplice. Tuttavia, puoi provare ad azzardare una previsione il più possibile vicino a quella che sarà la realtà. In fin dei conti, sai bene che qualunque sia il colore dei suo occhi, per te ciò che più conta è che sarà sano e non vedi l’ora di tenerlo tra le braccia.