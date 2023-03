L’errore che commetti con la lavatrice ti costa caro: basta una spugnetta e puoi dire addio al tecnico

È questo l’errore che commetti spesso con la lavatrice: rimedi subito e da oggi non spenderai mai più soldi per ripararla.

Con l’arrivo dell’estate i tuoi bambini usciranno a giocare al parco molto più spesso, tuo marito aumenterà le sue attività sportive e in particolare le partite di calcetto con gli amici. Per te, mamma e moglie sempre in prima linea, aumenterà invece a dismisura la quantità di panni sporchi da lavare.

La tua lavatrice, sia chiaro, non è eterna: il suo uso costante se non sottoposto ad attenta e periodica manutenzione può danneggiarla nel giro di pochissimo tempo dal suo acquisto. Ci sono poi interventi tecnici che, gioco forza, richiedono la presenza di un esperto. Ed è in queste occasioni, alla luce anche dei rincari con cui combatti, senza calcolare quindi gli aumenti della corrente elettrica legati all’uso costante dei grandi elettrodomestici di casa, che ti accorgi quanto l’assistenza di un tecnico che opera a casa tua comincerà a pesare davvero sul tuo budget familiare.

L’errore che commetti con la tua lavatrice: come evitare l’intervento di un tecnico e risolvere da sola

La formazione della muffa nella tua lavatrice rappresenta un problema serio che non puoi, non devi sottovalutare. Nei primi tempi non percepisci il suo odore direttamente nel cestello della lavatrice, ma i segnali arrivano dal profumo poco gradevole del tuo bucato, che all’apparenza dovrebbe essere pulito, ma è chiaramente e pericolosamente contaminato dalla formazione di muffa.

Muffa uguale batteri, muffa da inalare uguale rischio per la salute dei tuoi bambini. La muffa nasce da un eccesso di umidità male assorbita e dal tempo, quello che, con i residui di sporco che si formano nel cestello, ad esempio, dà vita ad un mix che va assolutamente combattuto sul nascere, come un nemico invisibile. Non vuoi certo che i tuoi bambini, che il tuo neonato, indossi panni non igienizzati alla perfezione.

Il trucco della spugna assorbente: il risultato ti sorprenderà

La soluzione c’è, ed è a portata di mano: ti darà la possibilità di scacciare tutte le tue ansie relative alla formazione della muffa e soprattutto ti eviterà pesanti e scomode spese tecniche che finiranno con l’aumentare il ridurre a vista d’occhio il tuo budget mensile, quello che non perdi mai di vista.

Ecco allora arrivare la tua soluzione. Una spugna rigorosamente pulita, da inserire nel cassettino della lavatrice. Sarà lei ad occuparsi della tua muffa. Un rimedio semplice, che tiene a bada la formazione dell’umidità. Cambiala periodicamente, quando ti accorgi che ha assorbito un bel po’ di odori e naturalmente di batteri. Questo video di tik tok è esplicativo e ti guida perfettamente sui passaggi da compiere.

@twinshomemeg Quando manco una settimana ecco cosa faccio alla lavatrice 🥰 ♬ BOOM – Tiesto

Non dimenticare che risparmio e salute possono viaggiare di pari passo nella cura della tua casa e della salute della tua famiglia. Non ti mancano ingegno e passione per riuscire a far funzionare tutto in modo perfetto.