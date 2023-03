La bambina più intelligente del mondo: ha solo 2 anni, quello che sa fare è incredibile

Ha solo due anni la bambina più intelligente del mondo che sa già leggere e scrivere. L’incredibile storia viene direttamente dal Kentucky.

Ci sono doti naturali che non hanno una spiegazione: arrivano e basta, sono dentro di te, come un dono. E a quel punto devi solo avere la fortuna di trovare un ambiente esterno, su tutti la famiglia, stimolante, capace di contribuire ad aprire per te orizzonti che sembrano spianati.

La storia che vi stiamo per raccontare ha dell’incredibile e vede protagonista una graziosa bambina di due anni, capelli biondi tendenti al rosso, lentigginosa e carina. E’ stata classificata come una delle persone in assoluto più intelligenti del mondo.

Capelli biondi e lentiggini: la piccola Isla è la bambina più intelligente del mondo

Dietro quel sorriso innocente, infatti, si nasconde un vero e proprio genio, con un quoziente intellettivo elevatissimo. La piccola scrive già da sola, perfettamente, i nomi dei genitori e non solo. Le hanno messo dei gessetti nelle mani, e tutto è avvenuto per puro caso: Isla McNabb, questo il suo nome, ha cominciato a scarabocchiare ovunque. Nessuno le ha avrebbe mai potuto insegnare l’alfabeto e nemmeno come curare la calligrafia: Isla, con sorpresa di mamma e papà, scrive già i loro nomi ovunque, sulle lavagnette, sui cartoni del latte.

Ha capito da sola come si scrive la parola gatto e sta cominciando a scandire esattamente a voce tutti i termini più familiari. Ed è così che la bambina è entrata di diritto in Mensa, la società americana che vanta la presenza di circa 140mila soggetti, di ogni età, con un QI nettamente superiore alla media.

Mensa International è un’organizzazione senza scopo di lucro aperta a persone che ottengono un punteggio pari o superiore al 98° percentile in un QI standardizzato e supervisionato, o in altri test di intelligenza approvati. Un rapporto afferma che la McNabb sarebbe addirittura rientrata nel 99esimo percentile rispetto alle scale di intelligenza Stanford-Binet.

Questo equivale a dire, in parole povere, che la piccola Isla rientra ad oggi nell’1% dei soggetti più intelligenti del pianeta. Gli esperti che l’hanno testata affermano che la sua genialità è destinata solo a progredire, ma che si svilupperà in un particolare settore, che potrebbe essere la medicina, l’ingegneria, la musica, l’arte.

Il dottor Ed Amend, lo psicologo di Lexington che ha eseguito il test di Isla, ha parlato della sua esperienza. L’esperto ha affermato che è raro che i bambini sotto i quattro anni vengano testati, ma che alla fine, con il consenso dei genitori e con la dovuta cautela, è importante promuovere le capacità di piccoli geni destinati a cambiare la storia dell’umanità. E’ probabile che Isla si iscriverà a tre anni già alle Primarie e salterà le materne.