Scegli l’occhio che ti attira di più: scopri un segreto sulla tua personalità

Test da provare: scegli l’occhio che ti attira di più e scopri un segreto sulla tua personalità. Tutte le informazioni e curiosità.

I test della personalità sono irresistibili e divertenti. Qui vi proponiamo quello sull’occhio. Dovete scegliere il vostro preferito.

Sebbene non abbiano alcun valore scientifico, quello che attrae di questi test è “vedere” se ci prendono, ecco perché tutti, o quasi, li facciamo. La curiosità è troppo forte e una volta che abbiamo avuto il responso, corriamo a condividerlo sui social per comunicare ai nostri amici che queste sono le caratteristiche della nostra personalità e il test ci ha indovinato ma anche quando il risultato è del tutto sballato e vogliamo farci due risate. Qui di seguito vi spieghiamo tutto su questo curioso test della personalità. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Scegli l’occhio che ti attira di più e scopri un segreto sulla tua personalità

Nell’immagine qui sopra potete vedere 9 tipi diversi di occhio, disegni di fantasia con colori e simboli differenti. Dovete sceglier quello che vi attrae di più, senza stare a pensarci troppo. Seguite il vostro istinto. Una volta fatta la vostra scelta, il risultato vi svelerà alcuni tratti della vostra personalità. Fatto? Ecco i risultati per ciascuno dei 9 occhi.

I risultati

Occhio 1: siete delle persone aperte agli altri, generose e disponibili. Queste caratteristiche vi rendono coraggiosi, perché preferite correre dei rischi piuttosto che chiudervi al mondo.

Occhio 2: siete portati a migliorarvi di continuo, per voi stessi e gli altri. Ritenete importante aiutare le altre persone, anche con piccoli gesti, e soffrite per le ingiustizie nel mondo, ma non lo mostrate.

Occhio 3: avete una personalità inquieta e tormentata ma non lo mostrate troppo. Le sofferenze del passato vi hanno segnato e il vostro obiettivo principale è la ricerca di pace e tranquillità.

Occhio 4: siete persone molto pensierose e riflessive. Il vostro obiettivo è comprendere il significato profondo delle cose. Alle volte pensate troppo ma non siete chiusi verso gli altri.

Occhio 5: la caratteristica principale della vostra personalità è il mistero. Questo vi rende affascinanti anche se alle volte incomprensibili. Tendete a cambiare umore in modo repentino.

Occhio 6: siete persone molto sensibili e che colgono ogni sfumatura. Avete la capacità di percepire le cose in modo profondo ma con il rischio di esserne condizionati. Non abbiate paura di mostrarvi fragili.

Occhio 7: la passionalità è il vostro tratto distintivo. Siete persone piene di entusiasmo ed energia ma alle volte rischiate di bruciarvi. Tendete a farvi guidare fin troppo dall’istinto.

Occhio 8: siete persone originali e fuori dagli schemi. Avete tanti interessi e vi piace fare cose sempre diverse, soprattutto insolite. Questo vi porta ad essere aperti agli altri e al mondo.

Occhio 9: siete persone empatiche e intuitive. Questo vi rende capaci di leggere gli altri dalle espressioni del viso e regolarvi di conseguenza. La riservatezza è un’altra vostra caratteristica.

Avete fatto il test? I risultati corrispondono alla vostra personalità?