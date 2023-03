Come capire di essere incinta: 3 metodi infallibili che ti faranno gioire al primo colpo!

La gioia potrebbe finalmente fare capolino nella tua vita. Ecco tre segnali infallibili per scoprire se sei davvero incinta e se presto diventerai mamma.

Che tu lo abbia programmato o che arrivi a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno, lo scoprire di essere incinta ti cambierà la vita. L’ansia, l’attesa, la legittima paura, la gioia: c’è chi, per scaramanzia, vuole tenerlo nascosto fino al terzo mese, c’è chi non vede l’ora che lo sappia il mondo intero, ovviamente per primo il nostro compagno o nostro marito, la persona con cui costruire, passo dopo passo, giorno dopo giorno, il sogno di diventare genitori.

Ci sono tante coppie che desiderano avere ardentemente un figlio e attendono anni prima del lieto evento. A volte, lo sappiamo, cercheranno strade alternative come l’adozione, se la felicità di una gravidanza non sarà loro concessa. Si sottopongono a terapie, analisi, cercano il supporto di specialisti per quei percorsi di inseminazione che, sono l’ultima boa, l’ultima speranza, per abbracciare una nuova vita.

Vuoi sapere se sei davvero incinta? I cambiamenti del tuo corpo sono il primo vero segnale

Se tu, futura mamma, coltivi la speranza di rimanere naturalmente incinta, è bene, da parte tua, oltre che sottoporti all’attendibile test di gravidanza, nonché alle analisi del sangue, conoscere quali potrebbero essere i sintomi di cambiamento, di mutamento, che il tuo corpo potrebbe dover affrontare, ricordando, però, che non sono comuni a tutte le donne che attendono la conferma dell’inizio di un periodo meraviglioso, unico, imperniato di emozioni che non dimenticherai facilmente.

I segni della gravidanza precoce possono variare da persona a persona e da gravidanza a gravidanza. Potresti sentire il tuo corpo subire cambiamenti prima di scoprire di essere incinta o potresti non notare alcun sintomo. I sintomi della gravidanza precoce includono il ritardo del ciclo, la necessità di fare urinare più spesso, il seno gonfio e turgido, la sensazione di stanchezza e la nausea mattutina.

Sintomi della gravidanza: ecco cosa potrebbe accaderti

Ognuno sperimenta diversi sintomi della gravidanza e in momenti diversi. È importante non confrontare la tua gravidanza con quella di qualcun altro, perché i sintomi della gravidanza possono variare in modo davvero netto e potresti essere di fronte a false speranze.

Ci sono diversi sintomi di gravidanza precoce che potresti dover affrontare. Ecco i tre più comuni.

questo sintomo della gravidanza può manifestarsi in qualsiasi momento del giorno o della notte. La nausea può manifestarsi già dopo due settimane di gravidanza. Non tutti provano nausea e ci sono vari livelli di nausea. Puoi sentire la nausea ma mai vomitare. Circa la metà delle donne incinte vomita a causa della nausea. Sebbene la nausea durante la gravidanza sia abbastanza normale, può diventare un vero problema se ti disidrati. Le persone che non riescono a trattenere cibo e liquidi a causa della nausea estrema potrebbero avere una condizione chiamata iperemesi gravidica. Contatta il tuo medico se soffri di nausea estremamente forte, con conseguente disidratazione. Seno dolente e gonfio: il seno può diventare molto gonfio al tatto durante la gravidanza. Il dolore può essere simile al modo in cui si sente il seno prima dell’inizio di un ciclo. Anche le tue areole (l’area intorno al tuo capezzolo) potrebbero iniziare a scurirsi e ad allargarsi. Questo dolore è temporaneo e svanisce una volta che il tuo corpo si abitua all’aumento degli ormoni. Potresti anche notare che il tuo seno è diventato più grande e il tuo reggiseno è più stretto del normale.

Non mancano, inoltre, frequenti viaggi in bagno. Prima ancora dell’assenza del ciclo, potresti notare che devi fare pipì più spesso. Questo accade perché hai più sangue di prima. Durante la gravidanza, l’afflusso di sangue nel tuo corpo aumenta. I tuoi reni filtrano il tuo sangue e rimuovono maggiori “rifiuti” da espellere. Questi “rifiuti” lasciano il tuo corpo sotto forma di urina. Più sangue hai in corpo, più dovrai fare pipì.