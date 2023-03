Luciana Littizzetto, la frase di Maria De Filippi che le cambiò la vita: così è diventata mamma

Luciana Littizzetto, volto inconfondibile della comicità italiana, racconta come Maria De Filippi e i suoi consigli abbiano cambiato la sua “vita di mamma”.

E’ una donna che ha conquistato il pubblico grazie ad una verve unica nel suo genere. Possiede ironia, sarcasmo, intelligenza, nonché doti artistiche fuori dal comune. Il suo volto fa sorridere i telespettatori prima ancora che “parta la battuta a razzo”. Presenza fissa, da tempo, accanto a Fabio Fazio in “Che tempo che fa”, attrice affermata, ha saputo dimostrare che, oltre la bellezza, ci può essere davvero sostanza. Ha saputo giocare sul fatto di non essere certo una maggiorata.

Stiamo parlando di Luciana Littizzetto, personaggio televisivo e del cinema di cui non riusciremmo mai a fare a meno. Le sue ospitate a “C’è Posta per te”, ogni anno, hanno ormai fatto storia. Molto significativo è stato anche il suo percorso di giudice a Italia’s Got Talent accanto a Frank Matano e Claudio Bisio. Le pellicole a cui ha partecipato, da “Tre Uomini e una Gamba” a “Ravanello Pallido”, passando attraverso “Femmine Contro Maschi”, ci hanno dimostrato tutta la sua bravura.

Luciana Littizzetto: ecco un retroscena della sua vita che non osavamo immaginare

Proprio con Maria De Filippi, come confessa a Verissimo, è nata un’amicizia profonda, vera, forte, lontana dalle telecamere. Al talk show condotto da Silvia Toffanin, scopriamo una Littizzetto nuova, diversa, che finalmente ci svela qualcosa di profondo sulla sua vita personale, retroscena che ci lasciano estremamente sorpresi, ma che soprattutto ci raccontano una Luciana in veste di mamma che non conoscevamo.

Proprio Maria, che per prima ha vissuto il complesso e straordinario percorso di mamma adottiva, avrebbe consigliato e indirizzato Luciana Littizzetto nel suo rapporto quotidiano con Jordan e Vanessa, oggi 24 e 27 anni, i ragazzi che le sono stati dati in affido e che l’attrice adora, per i quali stravede, e della cui presenza, nella sua quotidianità di donna, di mamma, non potrebbe mai fare a meno.

La Littizzetto racconta a Verissimo degli inizi difficili, di due ragazzi che “se le davano di santa ragione”, ma che piano piano si sono abituati a lei e l’hanno accettata. Luciana ha spiegato come l’affido sia diverso dall’adozione: i ragazzi possono conoscere anche i loro veri genitori, tuttavia, questa possibilità, che la turbava profondamente al pensiero di non riuscire a creare un legame forte mamma-figli, sembra non avere mutato nulla.

Luciana confessa di avere sofferto un po’, perché i ragazzi, nel privato non la chiamano mamma, mentre lo fanno davanti ai loro amici. Per loro lei, Luciana, è semplicemente Lù. Proprio Maria l’ha spronata a non soffrire per questa cosa, a non abbattersi, a trovare nel suo amore per loro, in un legame straordinario, la forza di sentirsi appagata come donna e come mamma.