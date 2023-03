Se vedi questo segno sul viso di tuo figlio preoccupati: l’allarme degli esperti

Tik Tok nella bufera: è accusato di incoraggiare pericolose sfide di autolesionismo che vedono protagonisti gli adolescenti europei e non solo.

I nostri ragazzi sembrano più forti di quanto lo eravamo noi alla loro età, ma nascondono una grande fragilità, un bisogno di essere accettati che spesso si traduce in gesti sconsiderati.

Tik Tok da mesi è nell’occhio del ciclone: incoraggerebbe con facilità la pubblicazione di video inerenti a sfide tra adolescenti che prevedono gesti di pericolosa violenza, addirittura su se stessi. E’ accaduto prima in Francia, dove sarebbe addirittura intervenuto il Governo locale con una vera e propria indagine parlamentare. La contesa, ai limiti della tollerabilità umana, si chiamava #Labellochallenge. Consisteva nell’indovinare che tipo di profumo aveva il lucida labbra dell’altra persona.

L’idea innocente del burro cacao alla ciliegia e alla mora, partito come make up al naturale, ha preso la piega di una svolta oscura quando i post di TikTok hanno iniziato a proporre, incredibilmente, una nuova versione della sfida, decisamente più dark, che richiedeva alle persone di provare a baciare il partner proponendogli di indovinare il gusto del lucida labbra.

Tik Tok incoraggia la pubblicazione di video all’insegna di sfide di autolesionismo: denuncia pesantissima

Quando l’altra persona lo indovinava, il video di Tik Tok ti invitava a rimuoverlo, e poi a graffiarti le labbra come pegno, fino a farti sanguinare, e a provare un nuovo gusto da far indovinare al tuo lei o alla tua lei. Assurdo e impensabile, ma comprovato da migliaia di denunce. I vertici di Tik Tok hanno sempre negato le proprie responsabilità. Naturalmente i video sono responsabilità dei singoli, ma allora perché Tik Tok si macchierebbe di questo lassismo nel permettere queste pubblicazioni?

Adesso toccherebbe all’Italia, con una nuova sfida all’insegna dell’autolesionismo: a sostenere la macabra tesi ci sarebbero numerosi casi segnalati in Puglia, da parte di genitori indignati e preoccupati. Una nuova challenge che vedrebbe gli adolescenti di casa nostra chiamati ad auto infliggersi pesanti segni sul volto. Si chiamano cicatrici alla francese.

La competizione, nata ancora una volta sul “controverso” palcoscenico di TikTok, avrebbe lo scopo di darsi un pizzicotto così forte da lasciare un livido che deve essere ben visibile e in pieno volto. Cosa sta accadendo? Quanto dobbiamo preoccuparci, come genitori, dell’influenza negativa che i nuovi social stanno avendo sui nostri ragazzi?

Prima la Francia, adesso l’Italia: genitori in allarme

Se Facebook ci ha sempre messo in ansia per la grande libertà di parola concessa agli haters, e se Instagram è diventata spesso la vetrina di figure, maschili e femminili che, puntando tutto sui valori della bellezza estetica, inducono a pensare che l’esteriorità e l’esposizione fisica siano la strada maestra per guadagnare in modo facile e veloce, Tik Tok ci lascia interdetti.

Ci sembra, sinceramente, che le regole siano davvero leggere in merito ai contenuti pubblicati. Queste sfide all’insegna dell’autolesionismo devono, gioco forza, mettere in allarme non solo le famiglie ma anche le istituzioni. I social devono tornare ad essere solo ed esclusivamente uno strumento di comunicazione e certo non il vademecum su come infliggersi graffi e cicatrici, o nei casi peggiori a promuovere addirittura il suicidio.