Svegliarsi in una casa sull’albero è un sogno che diventa realtà: ora è possibile, ecco dove

Il tuo sogno diventerà realtà, soggiornando qualche giorno in questa casa sull’albero, proprio come nelle favole.

Da bambino tutto questo l’hai potuto solo immaginare, ora è realtà, e questo luogo magico si trova in Italia, in una delle località turistiche più suggestive del nostro Paese. Sarai però lontano da occhi indiscreti, vivrai emozioni incredibili, e soprattutto non crederai ai tuoi occhi, perché potrai dormire nella casa sull’albero più bella che tu abbia mai visto nella tua vita.

L’hai vista nei telefilm anni 80, la tua mente l’ha solo “accarezzata” attraverso i tuoi sogni: è la casa sull’albero, quella di Laura Ingalls ne “La casa nella Prateria” per intenderci. Ora puoi vederla dal vivo, puoi addirittura dormirci con la tua famiglia e i tuoi bambini. Davanti a te vivrai uno spettacolo incredibile, che solo a pensarci viene la pelle d’oca: una distesa viola di lavanda, che quasi ti sembrerà di essere in un altro mondo.

La casa sull’albero dei tuoi sogni è realtà: e si trova in Italia

In principio c’era un uomo di nome Renzo Stucchi, che lasciò la sua carica di alto rango nel consiglio di amministrazione della società Cacharel e la sua casa nella Milano Bene, e si trasferì in un paesino della Maremma laziale, chiamato Arlena di Castro. Lì acquistò un podere che risale alla fine del 18° secolo, circondato da uliveti e un suggestivo campo di lavanda.

Il catalizzatore del processo emozionale-evocativo che ne sarebbe seguito, incredibile fonte di ispirazione, fu un’enorme quercia che cresceva nella tenuta. Quella quercia divenne il punto di partenza di quella che oggi è “La Piantata”, il nome dell’agriturismo di Renzo. Nel 2005 viene inaugurata la prima casa sull’albero – ora chiamata Suite Bleue – a 8 metri da terra, nella bellissima Tuscia, con il mare di Tarquinia che si staglia all’orizzonte.

Oltre a questa insolita casa sull’albero, l’Agriturismo La Piantata ne vanta un’altra che si chiama Black Suite ed è altrettanto imponente. Gli ospiti possono anche godere in una delle camere dell’hotel nella tenuta, se desiderano un alloggio per così dire tradizionale.

Renzo ha iniziato come pasticciere a Milano quando aveva 15 anni: per questa continua a fare i dolci per gli ospiti con le sue stesse mani. A 24 anni ha conosciuto sua moglie che lavorava per Cacharel a Parigi, e seguendo la sua passione per la moda, è riuscito ad aprire il primo salone Cacharel a Milano negli anni ’70. Per Renzo la moda è stato un colpo di fulmine durato trent’anni. La sua posizione di CEO in Cacharel Italia tra il 1977 e il 2001 ha richiesto la conoscenza non solo dei tessuti ma anche dei mobili.

È così che ha scoperto la Provenza con i suoi sconfinati campi di lavanda e i deliziosi tessuti shabby chic. Nel 1999 ha finalmente deciso di trasferirsi fuori città, per cercare un ritmo di vita più semplice e lento in campagna. Per Renzo era importante trovare qualcosa di bello come quel paesaggio provenzale. È stato allora che si è imbattuto in una fattoria abbandonata, traboccante di lavanda, che ha riconfigurato e decorato con tessuti e mobili provenzali. È lì che ha iniziato a coltivare lavanda e oggi possiede un campo con oltre 15 ettari di un’erba aromatica straordinaria, viola choc, splendida nel design di una casa, come particolarissima in cucina. Non vi resta che chiudere gli occhi e cominciare a sognare.