È possibile avere un animale domestico pur essendo allergici al pelo: cosa bisogna fare

Scopri di essere allergico al tuo animale domestico? Non è detto tu debba rinunciare a lui. Ecco una serie di consigli indispensabili.

Le allergie agli animali domestici fanno sì che il tuo sistema immunitario reagisca a sostanze presenti negli animali che sono normalmente innocue per le altre persone. I sintomi includono prurito agli occhi, naso chiuso, orticaria e starnuti. Il trattamento base prevede farmaci.

Puoi prevenire le allergie agli animali domestici, naturalmente nelle forme meno gravi, e non è detto che tu debba rinunciare alla loro affettuosa presenza, usando i filtri dell’aria, pulendo, spazzolando e facendo il bagno regolarmente ai tuoi animali domestici.

Allergia animali domestici: tutto dipende da una proteina

Le allergie al pelo degli animali domestici sono causate da determinate proteine, chiamate allergeni, presenti sul tuo animale domestico, che finiscono con il provocare una reazione eccessiva del tuo sistema immunitario. Questi allergeni si trovano non solo nella pelliccia degli animali, ma anche nella pelle, nelle urine (pipì) e nella saliva (sputo).

Di solito, queste proteine ​​sono innocue. Tuttavia, il tuo sistema immunitario allergico li vede come “invasori” dannosi, come batteri o virus. Qualsiasi animale domestico può produrre allergeni, sebbene cani e gatti siano la fonte più comune di allergeni per animali domestici. Altri animali domestici che causano allergie includono:

Conigli.

Roditori (ratti, topi, criceti, e porcellini d’India).

Uccelli.

Cavalli.

Alcune persone credono che alcune razze di animali pelosi siano ipoallergeniche (non causino reazioni allergiche) perché perdono meno pelo. Tuttavia, gli studi dimostrano che non esistono animali pelosi ipoallergenici, soprattutto perché gli allergeni degli animali domestici vanno oltre la sola pelliccia.

Il tuo corpo è unico. Se hai allergie agli animali domestici, alcune razze di animali pelosi possono causare sintomi minori o nessun sintomo. Tuttavia, gli operatori sanitari e i ricercatori non possono prevedere con precisione quali razze saranno le meno irritanti per te. Gli animali che non hanno pelliccia o piume hanno meno naturalmente probabilità di causare allergie agli animali domestici, ma tutto questo non è scontato al cento per cento. Questi includono:

Anfibi (rane, rospi e salamandre).

Rettili (lucertole, serpenti e tartarughe).

Le allergie agli animali domestici possono colpire chiunque. È più probabile che tu svilupperai allergie agli animali domestici se i tuoi genitori biologici hanno già allergie agli animali domestici. I sintomi di allergia agli animali domestici includono:

Infiammazione del passaggio nasale (naso che cola, naso chiuso, prurito agli occhi, lacrimazione, respiro corto).

Starnuti.

Pelle pruriginosa.

Gola o bocca graffiante.

Tosse.

Orticaria.

Peggioramento dei sintomi dell’asma.

Allergia animali domestici: le soluzioni per non rinunciare al tuo amico del cuore

Non puoi sbarazzarti per sempre delle allergie agli animali domestici: è importante che tu lo sappia. Tuttavia, puoi assumere pillole antistaminiche oppure corticosteroidi nasali e antistaminici nasali per trattare i tuoi sintomi.

Per alcune persone, i colpi di allergia offrono addirittura una soluzione a lungo termine per la gestione delle allergie degli animali domestici. Ogni volta che ricevi un’iniezione di allergia, il tuo corpo risponde abbassando la tua sensibilità all’allergene. In alcune persone, i colpi di allergia possono aiutare a prevenire i sintomi di allergia agli animali domestici anche dopo che hanno smesso di ricevere il trattamento.

In definitiva non vuoi rinunciare all’amore del tuo cane o del tuo gatto? Non ti resta che percorrere due strade: quello della pulizia rigorosa degli ambienti e naturalmente gli indispensabili farmaci per curare i tuoi sintomi allergici.