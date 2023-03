Ogni quanto fa l’amore una coppia felice? La verità secondo gli esperti

Gli esperti rispondono ad una domanda chiave che ti sarai certamente posto in prima persona: quante volte deve fare l’amore una coppia per ritenere di essere felice?

Pensi che la tua vita vada a gonfie vele perché hai una attività sessuale intensa? Ritieni che dalla quantità di volte in cui fai l’amore dipenda il livello di gioia e serenità del tuo matrimonio appena iniziato? Sempre più sessuologi ti risponderanno che stai commettendo un errore di valutazione.

Certo, l’attività sessuale intensa dimostra quanto due persone si desiderino, si cerchino, mette in evidenza che esiste una alchimia fisica che rappresenta una base straordinaria in un rapporto. Ma tutto questo non è indice di felicità in senso assoluto.

Attività sessuale direttamente proporzionale per essere una coppia felice? Gli esperti non sono d’accordo

I fattori di cambiamento nella vita sessuale di una coppia possono essere diversi, e molto spesso non legati ad un evento piacevole. Se dipendesse solo dall’avanzare dell’età, accetteremmo tutti, in fondo, situazioni come il calo del desiderio, la routine. Possono, però, anche subentrare fattori emotivi, come sofferenze, tradimenti, delusioni, ansie, o peggio ancora problemi fisici difficili da risolvere.

Si può arrivare a pensare che in certi casi, si raggiunga una armonia tale e un legame tale, che due persone saranno innamorate e fedeli l’un l’altro, ma nessuno dei due sentirà il bisogno di rapporti sessuali. Certo, dicono gli esperti, sono casi rari ma possibili. Una giovane coppia avrà una vita sessuale mediamente intensa, di almeno 1-2 volte a settimana: ma questo non può essere un segnale certo di felicità duratura. Una coppia sposata da 20 anni potrebbe avere rapporti di 1 o 2 volte all’anno ed essere comunque appagata.

I fattori che possono influenzare la frequenza con cui una coppia fa sesso includono molte delicate situazioni.

• La salute generale di una persona. Le condizioni mediche, i farmaci e altri trattamenti possono influire sul desiderio sessuale di una persona. Ad esempio, le persone possono sperimentare cambiamenti ormonali durante la gravidanza e la menopausa. I maschi con basso testosterone possono diventare meno interessati al sesso. Gli antidepressivi possono anche diminuire la libido di una persona.

• Età. E’ più probabile che le persone facciano meno sesso man mano che invecchiano. Questo può avere un’associazione con la salute di una persona e i cambiamenti ormonali.

• Cambiamenti nelle relazioni. Poiché le persone hanno relazioni che spesso durano molto a lungo, può subentrare la cosiddetta routine. È importante che le coppie mantengano una comunicazione aperta per discutere dei loro bisogni sessuali.

• Eventi della vita. Il lavoro, le responsabilità familiari e le responsabilità quotidiane possono rendere le persone stanche e preoccupate. Le coppie possono trovare utile programmare appuntamenti serali e coltivare maggiormente la loro relazione.

Gli eventi mondiali possono anche influenzare la frequenza con cui le coppie fanno sesso. Ad esempio, durante l’apice dell’epidemia di COVID-19 in Cina, la frequenza sessuale complessiva, secondo indagini accurate, è diminuita.