Te la sentiresti di fare la crociera più lunga del mondo? Ecco quanto dura

Giro del mondo? Il sogno di una vita ora è possibile, con una crociera extra lusso che mai nessuna compagnia internazionale ha organizzato. Ecco quanto dura e quando comincia.

Le grandi compagnie di viaggio sono convinte che è il momento giusto di organizzare percorsi da sogno come quelli che stiamo per descriverti, proprio perché la pandemia ci ha tolto, in fondo, serenità e tempo libero. E per chi può, è il momento di riprendersi tutto con gli interessi. Si tratta, naturalmente, di esperienze straordinarie, fuori dal comune.

Di solito le crociere, per chi ha la fortuna di potersi permettere anche un viaggio di una settimana per mare, magari alloggiando in una suite con maggiordomo personale a disposizione, e di questi tempi non è certo scontato, durano una, al massimo due settimane. Possono arrivare anche a superare il prezzo di 10mila euro a persona, dipende dall’itinerario e dai servizi scelti.

Viaggi da sogno: che ne diresti di girare il mondo e visitare i sette continenti con una crociera?

Sulle navi da crociera ormai c’è di tutto: campi da golf, piscine, discoteche, palestre, parchi gioco per bambini, cinema e ovviamente ben più di un ristorante. Si organizzano attività ludiche come corsi di cucina e wellness: nei giorni in cui sei in mare aperto non ti puoi certo annoiare. Naturalmente, poi, ci sono le fermate, suggestive, fondamentali per il tuo viaggio: giornate da dedicare alla cultura, allo shopping, nei luoghi più svariati del mondo, da città in città, tra arte e storia.

Devi crederci, perché quello che ti stiamo per raccontare è realtà. Una realtà naturalmente per pochi fortunati, considerato innanzitutto il prezzo, ma soprattutto il tempo che si dovrà dedicare a quella che non è solo una vacanza, ma un viaggio di mesi e mesi, su una nave di lusso, e che nave oseremmo dire, intorno al mondo.

Vuoi proprio girare per il mondo? Puoi davvero smettere di lavorare per così tanto tempo? Le risorse economiche te lo consentono? E allora prepara i bagagli, non esitare, perché la Royal Caribbean, tra le compagnie di crociera più importanti del pianeta, ti aspetta a braccia aperte per un percorso incredibile, da batticuore, che potremmo definire quasi infinito. I sette continenti ti aspettano. Le meraviglie del globo, una per una, faranno parte del tuo itinerario.

Si chiama Ultimate World Cruise, 274 notti, 150 fermate: un tour incredibile, che nessuna compagnia aveva mai osato organizzare. L’itinerario sarà a bordo della Serenade of the Seas, una nave extra lusso con tutti i comfort possibili. Il viaggio inizierà a Miami il prossimo 10 dicembre 2023 e toccherà più di 60 paesi, tra cui Brasile, Ecuador, Nicaragua, Polinesia francese, Filippine, Corea del Sud, India, Romania, Italia (sì ci siamo anche noi con Trieste, Bari, Venezia e Civitavecchia) e ancora Groenlandia, prima di terminare di nuovo a Miami il 10 settembre 2024.

I viaggiatori che non vogliono impegnarsi per l’intera crociera, possono prenotare segmenti più brevi da 63 a 84 notti. Le tariffe partono da $ 59.999 (circa 61mila euro) per questa incredibile crociera che offre l’opportunità di visitare ben 11 delle grandi meraviglie del pianeta, tra cui il Taj Mahal e la Grande Muraglia cinese. Cosa stai aspettando? In fondo si tratta solo…di 9 mesi in giro per il mondo!