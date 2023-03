La muffa sulla guarnizione della lavatrice: la elimini in 1 minuto col trucco | Allarme: è pericolosa

La muffa ancora una volta è comparsa sulla guarnizione della lavatrice? Ti basterà provare questo trucchetto per risolvere il problema.

Fra i tantissimi elettrodomestici che abbiamo in casa, la lavatrice è senza dubbio uno di quelli che viene utilizzato di più, anzi, sarebbe più corretto dire ogni giorno soprattutto quando la famiglia è numerosa ed avremo la cesta dei panni sempre bella piena.

Nonostante questo sia un periodo davvero molto particolare in cui il costo dell’energia elettrica ha raggiunto dei prezzi esorbitanti, fare a meno della lavatrice è una cosa da non prendere assolutamente in considerazione. Piuttosto, per evitare brutte soprese a fine mese è importante usare le dovute accortezze, che non sol ci permetteranno il risparmio tanto desiderato, ma garantiranno anche lunga vita alla nostra lavatrice. Fra queste, eseguire una pulizia periodica e costante è una delle prime cose da fare per evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli.

Eliminare la muffa dalla guarnizione della lavatrice non è mai stato così facile: il trucchetto che cambierà la vita

Anche se per molti è una cosa trascurabile, è proprio l’accumulo di sporco a far consumare di più alla lavatrice anzi, più lo lasceremo depositarsi e più il motore andrà sotto sforzo. Di conseguenza ci troveremo con una bolletta salatissima e con capi che non sono puliti a dovere. Proprio per questo, sarà necessario pulire la lavatrice in ogni sua parte senza trascurare nulla.

I punti della lavatrice in cui si accumula lo sporco sono davvero vari, ma quello in cui c’è una vera e propria proliferazione di germi e batteri è sicuramente la guarnizione di gomma. Questa parte, che sigilla il cestello, è continuamente esposta ad acqua e detersivi e per questo non sarà affatto rara trovarla piena di muffa e di ristagni per nulla gradevoli. Ecco perché pulirla accuratamente alla fine di ogni lavaggio impedirà che questo si verifichi. Se però ormai è troppo tardi e la muffa ha già fatto la sua comparsa, ecco un trucchetto che la eliminerà senza fatica.

Tutto quello di cui avrete bisogno è un semplice panno in microfibra e della candeggina. Una volta recuperato tutto il necessario, basterà semplicemente versare la candeggina sul panno e sistemarlo accuratamente all’interno della guarnizione. Si dovrà stendere per bene in modo tale che arrivi anche nei punti più lontani e si lascerà agire per 3-4 ore, meglio ancora se tutta la notte. Il mattino dopo si eliminerò lo straccio e con un vecchio spazzolini si dovrà strofinare lungo tutta la guarnizione.

Lo sporco ormai sciolto dall’effetto della candeggina verrò via senza fatica. Infine, non si dovrà fare altro che risciacquare ed ecco che la guarnizione sarà come nuova. Basterà ripetere questa operazione una volta al mese, e la muffa sarò solo un lontano ricordo.