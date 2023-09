Nessuno sa come si piega una giacca in valigia: questo è l’unico metodo giusto | Sorprendente e veloce

Preparare la valigia è un momento di stress. Tra la paura di dimenticare qualcosa e quella di stropicciare tutto, ecco come fare con le giacche

Che sia per un viaggio di lavoro o per una vacanza in cui ci si vuole portare dietro qualcosa di elegante, per una cena di gala o per non perdere la propria abitudine agli abiti sfiziosi, mettere una giacca in valigia non è mai una cattiva idea.

Ci sono alcune occasioni, infatti, in cui una giacca può risolvere ogni problema. Quando si va in crociera, ad esempio, si deve mantenere un certo livello di eleganza che con gli abiti estivi non è facile avere: una giacca in lino, leggera ma d’effetto, può risolvere tutto. Quando però la si deve mettere in valigia, sono problemi: soprattutto quelle con le spalle rinforzate sono difficili da piegare e il risultato è una giacca stropicciata e rovinata. Leggete tutto per scoprire qual è il modo perfetto per riporre un indumento di questo tipo!

Come piegare in valigia una giacca

Innanzitutto, cercate di evitare le giacche troppo rigide o pesanti, che potrebbero avere pieghe davvero difficili da eliminare. Scegliete un indumento che, più o meno, abbia le stesse dimensioni della valigia che avete a disposizione: in questo modo, non dovrete piegarla troppo. Una volta che avete individuato il capo che volete portare con voi, chiudete tutte le eventuali zip e i bottoni, così che non si aprano durante il trasporto e non rovinino altri capi.

A questo punto, piegate la giacca a metà lungo la schiena e lasciate che le spalle si incontrino, senza però schiacciarle. Piegatela poi di nuovo, prendendo il lembo inferiore della giacca e portandolo verso l’alto, così che si incontri con il colletto: le maniche devono rimanere sempre ben distese. Una volta che avete eseguito questa piega in tre parti, inseritela in valigia facendo attenzione che non si schiacci troppo e cercando di mantenere le maniche sempre lunghe, così che non si stropiccino.

Un altro modo per riporre in valigia la giacca è quello di arrotolarla. Particolarmente utile se si devono portare molte giacche, permette di risparmiare spazio ma espone i capi a un maggiore rischio di pieghe! In ogni caso, fate in modo che questo sia l’ultimo indumento che inserite in valigia, così da rovinarlo il meno possibile.