Puoi dire addio al tuo aspirapolvere: con questo ci metterai la metà del tempo

Puoi dire addio al tuo vecchio aspirapolvere e acquistarne uno nuovo ad un prezzo davvero competitivo. Ecco quello che ti propone il mercato.

La tecnologia si evolve, più che mai, al servizio delle mamme, delle giovani donne, pronte a sposare l’efficienza e la qualità, per trovare un fedele alleato nei duri lavori domestici. Se hai bambini in casa, lo sai bene: tenere puliti e igienizzati gli ambienti è necessario, ti devi letteralmente “fare in quattro” per tutelare la loro salute.

Giocano sul pavimento, corrono in ogni angolo del tuo appartamento, le loro camerette sono sempre in disordine, sotto il loro letto rischia di accumularsi davvero di tutto. I batteri e la polvere sono il primo nemico che devi combattere. Per questa ragione ti occorrono pavimenti sempre puliti e devi evitare accumuli di sporco, soprattutto nei luoghi più nascosti. Ricordi le nostre mamme e le nostre nonne con i loro aspirapolvere preistorici?

Addio aspirapolvere “preistorico”: ecco la tecnologia senza fili a costi non elevati

Pesavano come macigni, spostarli per pulire, da una stanza all’altra, con quei fili cortissimi, era davvero una impresa ardua. Poi sono arrivati gli strumenti di pulizia decisamente più leggeri, ma la tecnologia non sempre è alla portata di tutti e ci sono marche, molto note, con mille accessori, dalla spazzola fino al lavapavimenti, passando per il lava materassi, che costano davvero un occhio della testa. E in tempi di crisi economica è impensabile che tu possa chiedere a tuo marito di spendere oltre mille euro per un elettrodomestico.

Fare altre rate? Nemmeno a parlarne, magari siete una coppia già alle prese con bollettini di ogni genere, ed allora è davvero meglio evitare. Ecco che il mercato degli aspirapolvere, lanciatissimo verso il “fenomeno” dei cordless, gli aspirapolvere senza filo che si ricaricano quando non li usi e che trascini comodamente per tutta casa, propone attrezzature di livello medio-alto a cifre davvero accessibili. Ci sono periodi, poi, come questi, in cui fioccano le offerte che non dovresti affatto perderti.

Parliamo di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2, in questo momento, una delle migliori opzioni tra le quali scegliere. Ci riferiamo al modello che non è il top di gamma, è leggermente più piccolo, ma il prezzo è davvero conveniente: 239,50 euro anziché 349,99. Perché non approfittarne? Amazon, in tal senso, rappresenta subito una porta aperta per questo genere di offerte e stiamo parlando di un aspiravolvere che offre ampie garanzie.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 è un robot aspirapolvere entry-level che non ha solo funzioni di aspirazione ma funzioni di lavaggio, è tutto nel nome. A colpo d’occhio, Mi Robot Vacuum-Mop 2 ha una potenza di aspirazione di 2.700 Pa, un sistema di lavaggio pressurizzato, funzioni interattive intelligenti con l’app Xiaomi Home e una durata della batteria fino a 110 minuti.

In definitiva, abbiamo notato i seguenti lati positivi in questa attrezzatura, te li vogliamo sintetizzare.