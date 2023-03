Cristina Chiabotto, la foto con la figlia è boom di like: bellissime con la stessa pelliccetta

C’è una foto di Cristina Chiabotto che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’avete vista insieme alla figlia? I like sono alle stelle, guardate come sono apparse.

La nota artista è tornata a far parlare di sé e questa volta lo ha fatto per un motivo che ha dell’incredibile. Ai fan non è sfuggito il dettaglio che accomuna la showgirl alla figlia piccola, avete visto di che cosa si tratta?

Bellezza e talento sono il mix vincente che hanno fatto di Cristina Chiabotto una star a livello nazionale. L’artista originaria del Piemonte si è affermata come una celebrità a tutti gli effetti, complice non solo il fascino irresistibile ma anche la bravura che da sempre la contraddistingue. Entrata nel mondo dello spettacolo quando era ancora molto giovane, a soli 18 anni la Chiabotto si aggiudica la vittoria a Miss Italia, dando così iniziò alla sia strepitosa carriera. Dagli spot pubblicitari ai programmi televisivi, passando per le esperienze come modella, la bella Cristina ne ha fatta di strada nel tempo.

Oggi tutti conoscono l’ex reginetta di bellezza non solo per il suo curriculum artistico che si arricchisce sempre di più, ma anche e soprattutto per la notorietà di cui gode sul web. Proprio qui di recente l’artista piemontese ha condiviso uno scatto che non è di certo passato inosservato, a giudicare dalla valanga di reazioni da parte dei fan. Avete visto che cosa ha pubblicato?

La foto pazzesca di Cristina Chiabotto e sua figlia

Nata a Moncalieri nel 1986, Cristina Chiabotto figura tra quelle artiste che senza ombra di dubbio hanno lasciato un segno nella storia della televisione italiana. Molto amata non solo per i suoi successi televisivi, la splendida modella e attrice è una vera e prora icona anche nel mondo dei social. Qui a seguirla sono moltissimi fan provenienti da tutta la penisola che non si perdono mai nessuna novità che riguarda la loro beniamina. Anzi, sono stati proprio loro a notare uno scatto che non è di certo passato inosservato.

Si tratta di una foto che vede protagonista la Chiabotto insieme alla figlia. Le due sono immerse in un paesaggio da sogno, innevato e candido, e sfoggiano un look coordinato che ha fatto impazzire il popolo del web. Entrambe, infatti, hanno scelto una pelliccetta dai colori chiari, che si confonde quasi con la neve a terra. Inutile dire che le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, a giudicare non solo dalla quantità di like ricevuti ma anche dalla valanga di commenti.

Con il tempo la Chiabotto è diventata un personaggio pubblico a tutti gli effetti. Finita spesso al centro dell’attenzione, l’ex Miss Italia ha fatto parecchio parlare di sé in particolare per quanto riguarda la sua vita privata. In passato, infatti, la bella Cristina ha avuto una lunga storia d’amore con l’attore Fabio Fulco. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle e la loro storia è andata avanti dal 2005 al 2017. Dal 2019, invece, la Chiabotto è sposata con Marco Roscio, e dal loro amore sono nati due splendidi figli.