Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, svelato il sesso del nascituro: 3 nomi in pole position

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno finalmente svelato il sesso del loro primo figli in arrivo e sul web, non a caso, spopola già la top 3 dei nomi.

Nel 2019 Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno incrociato per la prima volta il loro volta il loro sguardo a Uomini e Donne, una storia d’amore che è stata raccontata poi attraverso i social network ai fan che li hanno sempre sostenuti e che adesso stanno seguendo con emozione anche il racconto della prima gravidanza per l’ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi.

Solo pochi giorni fa, inoltre, la coppia nata sotto la luce delle telecamere di casa Mediaset, è tornata a Verissimo ospite di Silvia Toffanin per parlare di questo bellissimo momento che i due stanno vivendo, scoprendo insieme al pubblico come la loro vita sarà ben presto stravolto dall’arrivo di una bambina. Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui!

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “L’abbiamo desiderato”

L’imminente arrivo della primogenita per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni rappresenta un sogno che si realizza per la coppia, dato che i due ex di Uomini e Donne hanno sempre fatto riferimento ad un amore importante e che ben presto avrebbe permesso ad entrambi di realizzare qualcosa di importante… e l’arrivo della figlia è davvero la ciliegina sulla torta della felicità per la giovane coppia.

Infatti, durante l’intervista rilasciata Verissimo, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno rivelato di essere davvero pronti a diventare genitori e non solo, dato che la giovane coppia ha capito che era giunto il momento giusto per loro solo durante un viaggio fatto in Madagascar che hanno definito illuminante: “Perché nella nostra cultura si pensa sempre che sia necessario avere un lavoro stabile, una casa grande, molte macchine. Invece in Madagascar abbiamo visto che tutti erano felici con poco e questo ci ha riempito il cuore“.

L’intervista rilasciata al programma di Verissimo ha fatto anche da location perfetta per la coppia che ha anche rivelato quali sono i nomi tra i quali sono indecisi per la figlia, dato che la stessa Paragoni ha anche rivelato come si siano divisi i compiti data la delicata scelta che a breve dovranno compiere: “Io ho pensato ai nomi da femminuccia e lui a quelli da maschietto”.

Infatti, nel momento in cui hanno annunciato al pubblico del programma e ai loro fan di essere in dolce attesa di una bambina, a rivelare qual è la rosa dei nomi tra quali la coppia è indecisa è stata proprio Natalia Paragoni con la seguente dichiarazione: “Non so perché ma è come se me lo sentissi. Per il nome siamo indecisi fra tre opzioni: Ginevra, Diana o Alicia“.