Cristina Marino, le foto con il figlio neonato sono boom di like: bellissimi

Gioia, emozione, felicità allo stato puro: l’arrivo del nuovo nato, per Cristina Marino, scatena le più belle reazioni dei social.

Saper proteggere fino in fondo una nuova vita, senza rinunciare a condividere, nel modo giusto, con il popolo del web, l’immensa gioia per il lieto evento: sono queste le prerogative che stanno caratterizzando pensieri e azioni della coppia Cristina Marino-Luca Argentero, innamoratissimi e al settimo cielo per l’arrivo del loro secondogenito, Noè Roberto.

Saggezza, equilibrio, profondo senso della realtà, ma soprattutto amore sconfinato verso la creatura che è appena arrivata e che rappresenta il coronamento di un nuovo sogno. Il principino di casa, che va a fare compagnia a Nina Speranza che ha già 2 anni, è quanto di più straordinario la vita possa avere regalato alla giovane coppia.

Cristina Marino e Luca Argentero: sul web tutta la gioia per l’arrivo del nuovo nato

Lui, neanche a dirlo, è un attore lanciatissimo nel panorama nazionale, unisce bellezza e talento, fisicità e capacità comunicativa, con ruoli, per il cinema e per la tv, che lo hanno fatto entrare, negli ultimi anni, legittimamente, nel cuore degli italiani, come quello della recentissima fiction, “Doc, nelle tue mani”, giunta già alla seconda edizione. Lei, sua moglie dal 2021, ha rappresentato e rappresenta, per Argentero, dopo la fine dello sfortunato primo matrimonio con Miriam Catania, la certezza, la stabilità, quella consacrazione emotiva a cui ogni uomo giustamente aspira.

Perché puoi sentirti bello ed esserne consapevole a pieno, e ciò avviene attraverso le attestazioni di stima del pubblico, e poi puoi renderti conto che, di fatto, la gavetta e lo studio, per te che sei partito dal basso, addirittura dai reality show, stanno di fatto pagando in termini di crescita di carriera, regalandoti le soddisfazioni che meriti, quelle che ti sei conquistato lavorando sodo. Inevitabile, però, cercare, nei propri affetti, nell’intimità, la consacrazione, la forza, il senso profondo di tutto.

Se poi, entrambi, provenite da famiglie dove amore duraturo e stabilità, e poi equilibrio e rispetto reciproco, sono stati le caratteristiche dei genitori che vi hanno cresciuto, con la testa sulle spalle, non potete non aspirare, anche voi, a cercare le medesime intense emozioni, cercando di condividere gli stessi valori, per costruire, giorno dopo giorno, una vita insieme, per chiudere il cerchio.

Da quel 2016, anno in cui stanno insieme, l’avvenente attrice Cristina Marino, classe 1991, da qualche anno anche imprenditrice nel mondo del digitale, e il bel Luca, sono davvero inseparabili. E non possono fare a meno di mostrare al mondo, ovviamente nel modo giusto, che c’è una nuova piccola vita che dà un senso profondo, ogni giorno, alla loro quotidianità.

Nina, la piccola Nina, è stata la prima: l’inevitabile, l’indispensabile, la meravigliosa concretizzazione di quella chimica fisica e mentale che non li ha mai abbandonati. E poi, ecco la necessità di portare avanti il progetto di vita, con il fratellino, con il nuovo angioletto di casa Argentero, Noè Roberto, nato solo poche settimane fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Le immagini che appaiono sul web del piccolo, insieme con papà e mamma, sono emblematiche: i genitori coprono il suo volto, lo stringono forte, ma non possono fare a meno di raccontare al mondo che stanno letteralmente camminando sulle nuvole. Eccoli in alcuni bellissimi momenti di intimità.