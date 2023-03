Elisabetta Gregoraci, il nuovo (particolare) taglio di capelli di suo figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci, ex di Flavio Briatore, in queste ore ha voluto condividere con i propri fan la nuova acconciatura del figlio Nathan Falco

La showgirl ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono il nuovo taglio di capelli che si è fatto il figlio, nato dalla relazione con Flavio Briatore, il giovane Nathan Falco.

La nativa di Soverato è uscita nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Miss Italia che l’ha portata a essere conosciuta al pubblico, soprattutto quello televisivo. In carriera ha avuto l’onore di condurre alcuni programmi mentre in molti altri ha partecipato solo come invitata, accrescendo la sua popolarità. Elisabetta Gregoraci, nell’ormai lontano 2006, si è presa le copertine delle riviste settimanali di gossip, dopo l’annuncio del suo fidanzamento, con conseguente matrimonio, con Flavio Briatore.

Al tempo l’imprenditore era molto attivo, nella figura di manager di team, all’interno del Mondiale di Formula 1. I due hanno dato alla luce anche il loro primogenito, Nathan Falco, che in questi anni ha avuto la possibilità di essere raccontato attraverso i social network e, poi, dalla donna anche in alcune ospitate televisive. Nel 2017 il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è terminato ma i due sono rimasti in grandi rapporti, facendo anche delle vacanze insieme, come raccontato dalla calabrese nella sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, i nuovi capelli del figlio Nathan

La showgirl nata in Calabria è sempre stata una persona molto attiva sui social network, con la capacità di mostrarsi, soprattutto in maniera molto elegante, a tutti coloro che la seguono, soprattutto ai fan più accaniti. La sua bellezza disarmante l’ha portata a essere molto seguita, con una fanbase che la segue con grande ardore in ogni cosa che va a fare, sia televisiva che non.

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, viene portato sui social network, molto spesso, dalla mamma che vuole mostrare la sua vita a tutti coloro che la seguono. In una delle ultime Instagram Stories, in particolare, la showgirl ha voluto mostrare ai suoi fan il nuovo taglio di capelli del figlio: “Il mio Spider-Man”, ha poi scritto come didascalia. I capelli del ragazzo, infatti, riportano la famosa ragnatela del supereroe e questo l’ha portata a ricevere tante reazioni da parte di coloro che la seguono.

Elisabetta Gregoraci, come già detto, è tornata ad avere grande popolarità durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, come una grande protagonista. La showgirl aveva lasciato anzitempo il programma, però, per la necessità che sentiva di rivedere il figlio. Nonostante questo, però, la calabrese ha continuato a rimanere nel programma attraverso le puntate serali, come ospite in studio.