Le migliori spiagge del mondo | Ecco la classifica: una sola è italiana

Desideri rilassarti al mare? Nel mondo ci sono spiagge davvero molto suggestive. Non ti resta che scoprire quali possano essere le più belle.

In una vita frenetica e ricca di impegni, occorre prima o poi concedersi un momento di relax. Staccare la spina ed allontanarsi dal caos cittadino è davvero importante. Ovviamente la meta della vacanza fuori porta può essere molto soggettiva. Difatti c’è chi predilige la montagna, chi invece non vuole mai rinunciare al mare. Le località marittime, infatti, risultano sempre le più quotate.

Se si sceglie di concedersi una vacanza nel periodo invernale, in cui il mare potrebbe non essere proprio l’ideale, si potrà sempre prendere in considerazione una destinazione esotica. Il mondo, del resto, è pieno di luoghi paradisiaci che non aspettano altro che essere visitati. Tuttavia nella bella stagione, quando nel nostro Paese, le temperature sono molto elevate non sarà afftto necessario migrare verso terre esotiche. Anche l’Italia, infatti, vanta un gran numero di luoghi mozzafiato in cui poter ricaricare le energie. Non tutti lo sanno ma una delle spiagge più belle del mondo sono proprio in Italia.

Le spiagge più belle al mondo

Il mare è un luogo dove poter entrare in contatto con sé stessi. Che si ci vada da soli, o in compagnia è sempre un vero piacere. Le regioni italiane sono quasi tutte bagnate dal mare, e alcune di esse hanno dei litorali davvero bellissimi. Spiagge chilometriche, o promontori a strapiombo: l’effetto è sempre mozzafiato. Talvolta, si tende, erroneamente, a ritenere che il mare più bello sia quello delle regioni del Sud, nulla di più sbagliato. Giusto che la Puglia, la Sicilia o la Calabria offrono fondali cristallini, ma non dimenticare alcune aree del Nord Italia. La Liguria, ad esempio, con le Cinque Terre può vantare suggestivi promontori, e lidi di straordinaria bellezza, come la Spiaggia di San Fruttoso.

Oltre il parere personale, tuttavia, bisogna tener conto che ogni anno Tripadvaisor stila una classifica di 25 spiagge, considerate le più belle dai visitatori. A gran sorpresa, solo una delle località del Belpaese è finita nella classifica, comparendo in ottava posizione. Con un po’ di delusione, bisogna dire che non configura nessuna delle magnifiche spiagge della Sardegna. L’isola del Mediterraneo può vantare un’infinità di lidi paradisiaci. Tuttavia a rappresentare l’Italia nella classifica del famoso portale, risulta essere Lampedusa.

Una delle perle dell’arcipelago delle Isole Pelagie, Lampedusa viene descritta come una delle meraviglie del mondo. Il primo posto, invece, spetta alla Baia do Soncho in Brasile. Sul podio, in seconda posizione c’è la Eagle Beach in Olanda, mentre in terza la Cable Beach in Australia.