Se tuo figlio va male in matematica devi verificare subito che non abbia la matofobia | Parere medico

Devi sapere che se tuo figlio va male in matematica devi verificare subito che non abbia la matofobia, ecco tutte le informazioni utili.

Le difficoltà in matematica di vostro figlio o vostra figlia potrebbero nascondere un disagio molto più grande di un semplice problema scolastico.

Le bambine e i bambini che vanno male in matematica potrebbero soffrire di matofobia, un vero e proprio problema psicologico e non una banale difficoltà nella risoluzione dei problemi o una comune svogliatezza nello studio. La matofobia, che significa paura della matematica, è un disturbo psicologico che coinvolge un numero sempre più alto di bambine e bambini. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Si chiama matofobia ed è una vera paura della matematica, scopri se tuo figlio ne soffre

Viene dagli Stati Uniti il termine matofobia, paura della matematica, e individua uno specifico disturbo psicologico che riguarda un numero crescente di scolari, in particolare tra i bambini. Si tratta di una vera e propria fobia e non di un semplice problema scolastico. La paura e l’ansia che questo disturbo provocano si manifesta già nei primi anni di scuola, quando i bambini si trovano di fronte dei problemi matematici che non capiscono e non riescono a risolvere.

Alla lunga, la frustrazione nel non trovare soluzione ai quesiti matematici, anche semplici, provoca avvilimento, demotivazione, preoccupazione e un vero sentimento di avversione. I bambini che si trovano in questa situazione si convincono di non essere portati per la matematica, che ritengono una materia scolastica solo per pochi, e sviluppano una forma di rifiuto. Ogni volta che devono svolgere un esercizio di matematica questi bambini vengono assaliti dall’ansia, poiché associano la matematica a quella ritengono una loro incapacità e a un fallimento della loro vita.

La matofobia, poi, colpisce soprattutto le bambine e le ragazze a causa del pregiudizio culturale che le vuole meno portare per la matematica rispetto ai bambini e ragazzi, è un vero e proprio disturbo psicologico e non un un’ansia passeggera e molto comune, come quella che può manifestarsi per un compito difficile, un’esercitazione in classe o una interrogazione.

In primo luogo, questo disturbo è cronico, ovvero si manifesta regolarmente, e l’ansia e la paura che scatena sono intense e durano a lungo. I sintomi sono quelli tipici dell’ansia clinica: tachicardia, accelerazione del respiro e sudorazione eccessiva. Per rimediare alla matofobia nei bambini, ma soprattutto per prevenirla, è importante evitare di creare inutile stress ai bambini nell’esecuzione degli esercizi di matematica e soprattutto evitare competizioni tra più bravi e meno bravi.

Insegnanti e genitori devono cercare di migliorare l’esperienza dei bambini nell’apprendimento della matematica, evitando pressioni e richieste eccessive. Perché quello che conta alla fine è il rendimento complessivo, che l’ansia e lo stress invece compromettono. Nello studio della matematica i bambini vanno guidati e ascoltati.