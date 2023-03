Sofficini velocissimi, con questi il pranzo non è più lo stesso: l’effetto ‘Mamma mia’ è assicurato

Prepara questi sofficini e stupirai i tuoi ospiti con il loro strepitoso sapore, la ricetta è alla portata di tutti per via della sua semplicità.

Per un pranzo veloce e super saporito prova questi buonissimi sofficini, si preparano in poco tempo e senza alcuna difficoltà. Anche i tuoi commensali li adoreranno, dopo averli portati in tavola andranno subito a ruba.

Ti servirà poco tempo e non molti ingredienti per preparare questo favoloso secondo piatto, perfetto per una cena o un pranzo veloce. Realizzare questa ricetta è davvero un gioco da ragazzi e ti farà fare un’ottima figura anche con i tuoi ospiti. I sofficini fatti in casa sono una vera squisitezza, provali e vedrai che non vorrai più smettere di mangiarli.

Sofficini fatti in casa sfiziosi e appetitosi, ecco come prepararli in pochissimo tempo

Dopo aver provato questa ricetta, pubblicata sui profili Instagram @giallozafferano e @cookingwithbello, non comprerai più i sofficini già pronti al supermercato ma li preparerai sempre tu in casa. Il procedimento infatti è molto semplice e il risultato farà leccare i baffi a tutta la famiglia.

Questi sono gli ingredienti che ti servono per preparare squisiti e velocissimi sofficini:

200 gr di farina

30 gr di burro

400 gr di latte

2 cucchiai di besciamella

sale q.b.

50 gr di prosciutto cotto

80 gr di mozzarella

80 gr di pane grattugiato

2 uova

1 l di olio di semi

Procedimento:

Inizia versando il latte e il burro all’interno di una pentola, raggiunto il bollore aggiungi anche la farina setacciata e un pizzico di sale, dopodiché mescola energicamente per qualche minuti, dovrai ottenere un impasto omogeneo. Fatto ciò, spegni la fiamma e fai raffreddare il composto per mezz’oretta. Trascorso il tempo di riposto trasferisci l’impasto su un piano da lavoro infarinato e stendilo bene, dovrai ottenere una sfoglia spessa circa 2-3 mm. Taglia ora l’impasto con un coppa pasta o un semplice bicchiere, formando dei cerchi di 12-14 cm, ne verranno circa 12 con queste dosi. All’interno di una scodella versa la besciamella e la mozzarella tagliata a dadini e mescola bene per amalgamare gli ingredienti. Versa un cucchiaio di questo composto al centro di ogni disco di impasto, poi aggiungi un po’ di prosciutto. Con un po’ d’acqua spennella i bordi dei dischi e chiudili a metà, facendo una leggera pressione con le dita sui bordi e poi con i rebbi di una forchetta per sigillarli bene. Passa ogni sofficino prima nell’uovo e poi nel pangrattato, dopodiché friggili in padella con abbondante olio facendoli cuocere 3 minuti circa per lato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giallozafferano (@giallozafferano)

Non appena sono pronti lasciali per qualche minuti su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, poi gusta questi fantastici sofficini con i tuoi ospiti. Buon appetito.