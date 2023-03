Cucine a gas addio, l’Unione Europea ha deciso

La novità da conoscere: cucine a gas addio, le nuove norme dell’Unione Europea. Tutte le informazioni utili.

Per ridurre le emissioni nocive nell’aria, e per l’efficientamento energetico degli edifici, potremmo dire addio alle cucine a gas per sostituirle con quelle a induzione. Niente più fornelli tradizionali con la fiamma alimentata dal gas, dunque, ma piastre a energia elettrica. Potrebbe essere lo scenario futuro anche se non semplice da attuare.

In molte case nuove, il gas non viene più usato per il piano cottura ma si ricorre all’uso delle piastre a induzione, che sono alimentate dall’energia elettrica. Queste piastre sono formate da una lastra nera in vetroceramica, sotto la quale si trovano delle bobine che poggiano su un nucleo di ferrite, in corrispondenza dei fuochi del fornello. Quando viene acceso un fornello della piastra a induzione, la corrente elettrica attraversa le bobine e genera un campo magnetico che scalda la piastra e la pentola posizionata sopra, insieme al suo contenuto.

Si tratta di un sistema di cottura rapido ed efficiente, perché i fornelli del piano cottura a induzione si scaldano più velocemente rispetto a quelli alimentati a gas e dunque i cibi vengono cotti prima. Ma è un vero risparmio sulla bolletta? Ecco tutto quello che bisogna sapere

Cucina a gas, le nuove regole UE

In termini di rendimento, il piano cottura a induzione utilizza il 90% dell’energia impiegata, mentre il piano cottura a gas solo il 50-55%, a causa della dispersione di calore. Questo, tuttavia, non significa spendere meno perché l’energia elettrica consumata in più, per la cottura dei cibi, ha un costo che normalmente non è compensato dalla riduzione del consumo di gas e dunque dal minor costo della relativa bolletta. Anche se in futuro l’efficienza dei sistemi a induzione potrebbe migliorare.

Con la piastra elettrica, comunque, si disperde meno gas nell’aria e grazie alla riduzione delle emissioni nocive potrebbe arrivare la progressiva sostituzione della cucina a gas. Nonostante le notizie che circolano sull’abbandono dei piani di cottura a gas e la loro futura sostituzione con quelli elettrici, ancora nell’ambito delle istituzioni europee non c’è nulla di definitivo. Sono in discussione nuove regole sulla ristrutturazione delle case e la sostituzione delle vecchie caldaie a gas con impianti ecologici, che potrebbero portare alla progressiva sostituzione delle cucine a gas. Siamo, tuttavia, ancora nel campo delle ipotesi.

Le nuove regole si inseriscono nell’ambizioso piano dell’Unione Europea di portare tutti gli edifici residenziali alla classe energetica E entro il 2030 e poi raggiungere le emissioni zero nel 2050. Ristrutturazione degli edifici, cappotto termico, installazione di nuove caldaie e di impianti fotovoltaici sono alcuni degli interventi previsti. La direttiva che contiene le nuove norme ha appena iniziato il suo iter al Parlamento europeo. Poi sarà oggetto di un negoziato tra Parlamento, Commissione europea e Consiglio.