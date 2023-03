Da quando ho imparato a fare l’orlo ai jeans in 2 minuti le mie amiche non mi chiedono altro: metodo velocissimo

Fare l’orlo ai jeans in pochi minuti: ecco come imparare per diventare un punto di riferimento per tutte le tue amiche.

Indossare i jeans dallo stile un po’ old, dal colore un po’ sbiadito, ti emoziona e non poco, ti fa sentire di avere 20 anni in meno. I jeans sono storia, sono il passato che non tramonta mai, sono ricordi indelebili di vita vissuta.

Sei una giovane mamma, e sei magari riuscita, dopo una o due gravidanze, a perdere di nuovo i chili in eccesso. Ora sei di nuovo in forma smagliante e non vuoi rinunciare a indossare un paio di jeans attillati, che ti stanno davvero bene. Unico problema è che provandoli, li calzi lunghi di gamba. L’unica soluzione è quella di fare l’orlo ai tuoi jeans. Lo sai che puoi imparare a farlo da sola? Non è difficile, segui i nostri consigli. In poco tempo diventerai una sarta provetta e le amiche si rivolgeranno a te. Non ci sarà bisogno che qualcun altro faccia il lavoro al posto tuo. Ecco tutte le operazioni da compiere, passaggio per passaggio, e gli strumenti che ti occorrono.

Orlo ai tuoi jeans: pochi semplici passaggi e diventi una sarta provetta

Ecco un breve tutorial che ti aiuterà a imparare come fare l’orlo ai jeans correttamente con o senza mantenere l’orlo originale. Ti mostreremo come farlo con una macchina da cucire. Il tessuto jeans è un materiale un po’ difficile da lavorare, quindi alcune appassionate di cucito lo evitano del tutto. Ma ti basteranno un paio di tecniche basilari per diventare una sarta coi fiocchi.

Ecco come procedere prima d’iniziare:

Dovresti lavarli almeno due volte poiché il tessuto tende a restringersi e potresti ritrovarti con jeans più corti del previsto. Un paio di jeans che erano troppo lunghi quando li hai presi potrebbero rivelarsi perfetti per te dopo che si sono rimpiccioliti a causa del lavaggio.

Quando provi la lunghezza, indossa sempre i tacchi.

Se i jeans non si restringono quanto vorresti e sono ancora lunghi anche quando indossi i tacchi, dovrai orlarli. Hai due metodi disponibili per completare questo compito: il metodo di conservazione e il metodo di ricostruzione. Il primo ti permette di mantenere l'orlo originale mentre accorci i jeans. Il secondo rimuove completamente l'orlo del produttore e ricrea l'orlo dei jeans. Ti mostreremo il primo.

Per cucire con il tessuto jeans è necessario disporre di una potente macchina da cucire in grado di penetrare facilmente nel materiale duro. Dovresti anche usare aghi specializzati per il jeans perché quelli normali si rompono. Per questo avrai bisogno di: spilli, un metro a nastro, un filo normale e, naturalmente, una macchina da cucire per orlare i jeans. Inoltre, dovrai usare un piedino per cerniere, quindi prepara anche quello. Potresti aver bisogno anche delle tue forbici.

Orlo ai tuoi jeans e ai tuoi pantaloni: la macchina da cucire per te non avrà più segreti

Passaggio 1: decidi quanto accorciarli. Per prima cosa devi misurare quanto desideri accorciare i tuoi jeans. Indossali e piegali alla lunghezza desiderata. Ricorda, più lungo è meglio che più corto, soprattutto con i tacchi.

Passaggio 2: misurare e fare i conti. Successivamente, dovresti misurare la lunghezza della piega. Misura dalla piega all’inizio dell’orlo senza includere l’orlo e dividi le misure per due.

Passaggio 3: piegare e appuntare l’orlo. Sblocca e piega le gambe secondo le nuove misure. Ancora una volta, non includere l’orlo nelle misure.

Passaggio 4: cuci sotto l’orlo originale. Infilare la macchina con un normale filo per cucire sia nell’ago che nella bobina. Per rendere l’alterazione appena percettibile, assicurati che il colore del filo corrisponda al colore dei tuoi jeans. Usa un ago appropriato: un ago per jeans, 100/16 è il migliore, ma qualsiasi ago più pesante funzionerà bene. Rimuovere il braccio libero della macchina in quanto ciò faciliterà la cucitura del risvolto piccolo.

Passaggio 5: Tagliare l’eccesso e rifinire il bordo grezzo. Se hai dovuto accorciare molto i jeans e non hai intenzione di farli uscire più tardi, taglia il tessuto in eccesso con un paio di forbici. Quindi basta cucire o zigzagare i bordi grezzi e non ti ritroverai con molto ingombro. Potrebbe essere necessario farlo anche se i jeans sono molto spessi Non ti resta che stirare i tuoi jeans per fissare le cuciture e indossarli. Ora sei pronta a stupire il mondo!