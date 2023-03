E’ questa la città capitale del libro nel 2023: una delle più belle in assoluto

Uno dei luoghi più belli in assoluto. Quest’anno è anche capitale del libro. Scopriamo di quale città si tratta.

La cultura è davvero importante, e in quanto tale deve essere preservata. Letteratura, arte, musica, teatro sono i tanti tasselli del comparto culturale da tenere costantemente in vita. Il nostro Paese possiede un patrimonio artistico inestimabile, e proprio per questo motivo deve rendersi promotore della sua tutela. Diverse città italiane sono dei veri e propri scrigni che racchiudono tesori incredibili. Centri storici, chiese, musei e monumenti: l’Italia è ricca di bellezze nate dall’ingegno umano.

Ma non solo arte, il territorio italiano ha dato i natali ad innumerevoli autori di poesia e prosa. Una letteratura che vanta un vastissimo numero di opere, conosciute in tutto il mondo. E nella patria dell’arte e della letteratura non possono mancare iniziative culturali stimolanti, in modo da tramandare il patrimonio artistico- letterario. Ogni anno, una delle splendide città italiane viene eletta Capitale del Libro. Una kermesse istituita per valorizzare le bellezze del territorio, e sensibilizzare i cittadini alla lettura.

Del resto una comunità che non legge è una comunità che non immagina, e senza immaginazione non c’è futuro. Per il 2023 il Ministero della Cultura ha scelto una splendida località del Nord. Città di grande tradizione marittima, Genova sarà rappresentante della letteratura nazionale. Un calendario di eventi, atto a diffondere e sensibilizzare i temi culturali, oltre che a far conoscere le bellezze del capoluogo ligure.

Genova, Capitale del Libro 2023

Di grande tradizione storica, Genova può vantare un patrimonio culturale alla pari di Firenze e Venezia. Un centro storico pullulante di monumenti di architettura religiosa, come la Basilica di Santa Maria delle Vigne, la Basilica della Santissima Assunta del Vastato. Un piccolo gioiello italiano con bellezze paesaggistiche incredibili, come il quartiere di Boccadasse, uno dei più pittoreschi della città. La bellezza della città rappresenta lo stimolo artistico di Eugenio Montale, Premio Nobel per la letteratura, nato a Genova 1896. Uno degli autori più sensibili e profondi del nostro novecento, Montale muove i suoi primi passi artistici proprio nella sua città natale. Ma non solo Montale, anche Giorgio Caproni porta nei suoi versi le bellezze della terra natale.

Dalla letteratura alla musica: da Montale a De Andrè, cantautore genovese, il quale ha cantato molte volte l’unicità della sua città. Palazzi nobiliari, deliziose chiesette e stretti vicoli, Genova offre un itinerario molto affascinante, tutto da scoprire. E nella terra nativa del Premio Nobel, Eugenio Montale non poteva non che essere la nuova Capitale del Libro. Una serie di iniziative, come la lettura di libri in luoghi pubblici e i teatro, avrà l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla cultura.