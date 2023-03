In Italia c’è una casa fatta tutta di libri: sembra uscita dalle favole, ecco dove si trova

Sembra uscita da una favola di Hans Christian Andersen, eppure esiste davvero, e si trova in Italia: una casa fatta interamente di libri.

L’incredibile casetta rappresenta un omaggio alla lettura, un vero e proprio rifugio per tutti gli amanti dei libri. Un’atmosfera decisamente suggestiva in cui immergersi completamente.

A Sant’Anna di Tambre, in provincia di Belluno si trova, incastonata tra i boschi, una curiosa casa interamente ispirata ai libri. Già all’arrivo si può notare la singolarità di questo magico luogo. La costruzione infatti è circondata da un recinto fatto di matite colorate chiuso da un particolarissimo cancello a forma di occhiali da lettura. Come si può ben immaginare la casa non è fatta di libri ma di legno scolpito come fossero libri appoggiati uno sull’altro. Un grande libro aperto a fare da tetto e una penna stilografica al posto del comignolo.

Il merito della costruzione di questa incredibile abitazione è tutto di Livio De Marchi, noto come il Falegname di Venezia, un artista che ha saputo dare vita ad opere straordinarie come si può scoprire facendo un giro sulle sue pagine web. Qui, infatti, è possibile ammirare alcuni dei suoi lavori più curiosi e vederlo magari a bordo di una Ferrari o di un Maggiolino, o ancora di una meravigliosa carrozza in stile favola di Cenerentola, interamente scolpiti nel legno, mentre sfreccia orgoglioso nelle acque della laguna di Venezia.

La Casa del Libro di Tambre, una vera opera d’arte dove tutto richiama il magico mondo della lettura

La straordinaria Casa del Libro che De Marchi ha tanto voluto in uno dei luoghi che gli ricordavano l’infanzia, e cha ha poi costruito in maniera simile anche in Germania e in Giappone, è fatta interamente di legno. Sia l’esterno che gli interni sono stati scolpiti nei minimi dettagli dall’arista. Ed ogni cosa è ispirata proprio ai libri. Questa particolarissima abitazione rappresenta, come sottolineato dallo stesso De Marchi, “un’opera con tante opere” perché al suo interno contiene tutta una serie di arredi e complementi anche questi scolpiti nel legno.

I letti, il tavolo da pranzo con le sedie, le stoviglie, la stufa, la scrivania e lo scrittoio, persino gli indumenti riposti nell’armadio della stanza al piano superiore sono fatti di legno. Ed è veramente incredibile pensare come, in soli due anni, questo scultore possa avere creato una simile opera d’arte.

Sebbene al momento la casa non sia visitabile se non all’esterno vale senz’altro la pena andare a vederla, soprattutto per chi ama i libri e tutto il mondo che li circonda. Un’atmosfera davvero magica circonda questo luogo che sembra fuori dal mondo ma che ci riporta un pochino, forse, alle favole che ci raccontavano da bambini.