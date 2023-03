“I sintomi che ci hanno insospettito…” Elena Santarelli e il tumore del figlio, il racconto

E’ la fine del 2017 quando la vita di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi cambia per sempre. Il ricordo di quel periodo drammatico

Donna bellissima, con una carriera più che avviata e con una famiglia unita. La vita di Elena Santarelli era un sogno. Poi, il brusco risveglio, con la malattia, gravissima, del figlio, che cambia radicalmente tutto, dal lavoro alle più banali abitudini. Oggi, a distanza di sei anni da quel terribile periodo, la modella e showgirl torna a parlare di qualcosa che segnerebbe la vita di qualsiasi mamma.

Elena Santarelli ha oggi 41 anni. E’ oggi una donna risolta, che ha imparato a dover essere forte, per salvare ciò che ha di più caro al mondo. Lei che, proprio negli anni del dramma, è una delle showgirl più apprezzate d’Italia, dopo gli inizi da modella che la portano a sfilare per i brand più importanti del mondo della moda. E’ bella, del resto, Elena. Molto bella.

Una vita felice anche per quanto concerne gli aspetti sentimentali, dato che dal 2006 è legata all’ex calciatore di Lazio, Chievo Verona e Reggina, Bernardo Corradi, oggi opinionista televisivo. Una relazione longeva, che rappresenta una delle rare e belle eccezioni del binomio tra donne dello spettacolo e uomini dello sport. I due si sono sposati nel giugno 2014.

Il dramma di Elena Santarelli

Una vita che è paradisiaca, quindi. Ma tutto cambia alla fine del 2017, a novembre. A uno dei due figli di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, infatti, viene diagnosticato un tumore al cervello. Un male oscuro, gravissimo, che fa partire subito il triste iter di visite mediche e accertamenti sul piccolo.

Oggi, a distanza di alcuni anni, Elena Santarelli ricorda quel drammatico periodo. Ricorda, soprattutto, come si accorse che il proprio bambino, che a quell’epoca aveva appena otto anni, non stava bene, come si insospettì: Matteo, questo il nome del bambino, che oggi ha dodici anni, continuava ad avere dolore alla testa, dopo una banale caduta. Non solo, a questo dolore che non passava, si associavano anche altri sintomi preoccupanti, quali il vomito. E così, purtroppo, gli accertamenti confermano i sospetti.

In una recente intervista, la bella Elena ha raccontato che, nella sua vita e in quella del marito esiste un prima e un dopo. Anche oggi che il piccolo Giacomo sta bene. Anche oggi che il peggio sembra essere passato, dopo anni di terapie e di cure. Ma Elena Santarelli ha raccontato di aver messo al corrente il bambino della terribile malattia e anche del fatto che, purtroppo, a volte, questi mali oscuri possono ritornare.