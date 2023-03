Il giardino più romantico del mondo si trova in Italia: prenotazioni record per questo angolo di paradiso

È questo il giardino più romantico d’Italia. Un luogo in cui sembra di essere in una fiaba: ecco dove si trova questo splendido parco.

Le aree urbane sono sempre più caotiche. Le abitudini delle persone, infatti, sono notevolmente cambiate, e questo ha portato anche ad un aumento del traffico, dato che si ci muove sempre più in auto. Smog, rumori del traffico e caos non sono di certo degli ottimi alleati per la salute mentale e fisica. Vivere, infatti, in un ambiente con un alto livello di smog non è certo un toccasana. Motivo per il quale occorre, talvolta, concedersi una pausa dalla vita cittadina.

Nel nostro Paese ci sono molte zone in cui potersi rilassare anche solo per una giornata. Magari non occorre nemmeno andare tanto lontano per visitare un posto nuovo, e concedersi un po’ di relax. Di parchi e giardini ad esempio ce ne sono davvero tanti. Piccole aree verdi in cui poter staccare la spina dalla routine giornaliera. A due passi da Roma c’è un giardino all’inglese davvero bello, anche se in molti non ne conoscono nemmeno l’esistenza. Stiamo parlando del Giardino di Ninfa, un luogo ricco di storia, che ospita specie vegetali provenienti da tutto il mondo.

Il Giardino Di Ninfa: un parco di incredibile bellezza

Stanchi dei rumori cittadini e desiderosi di poter godere di qualche ore di pace? Il Giardino di Ninfa potrebbe proprio fare al caso di chi ha bisogno di un po’ di tranquillità. Ricco di storia, oltre che di bellezza, un luogo assolutamente da visitare anche se solo in pochi lo conoscono. Considerato il parco più romantico al mondo, con il suo splendido giardino all’inglese, questo luogo vi catturerà, tanto da volerci tornare il prima possibile. Il Giardino della Ninfa sorge in provincia di Latina, e si estende per ben 8 ettari. Ospita più 1300 piante, tra cui magnolie, iris, betulle, varietà giapponesi. Una piccola porzione di paradiso sulla terra: ecco come appare il Giardino di Ninfa.

Considerando la grande varietà di fiori e piante, è difficile stabilire quale possa essere il miglior periodo per visitare il parco. Ogni stagione offre una fioritura diversa, e proprio per questo motivo in ogni stagione il Giardino di Ninfa presenta un aspetto differente. Costruito durante il secolo scorso, grazie ad alcuni lavori di bonifica, avviati da Gelasio Caetani. L’aspetto attuale, tuttavia, è merito di Marguerite Chapin, moglie di Roffredo Caetani, e di loro figlia Leila. Il Giardino di Ninfa riaprirà i battenti il 18 marzo, dopo qualche mese di chiusura. Per visitarlo è necessario effettuare la prenotazione online.