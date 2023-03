Sei stata aggiunta al gruppo Whatsapp “Mamme”: puoi ‘cavartela’ solo se fai così

Se sei stata aggiunta al gruppo WhatsApp “Mamme” devi fare così: ecco alcuni utili consigli per ‘cavartela’ senza intoppi.

Le chat di gruppo su WhatsApp sono senza dubbi uno strumento utilissimo per comunicare allo stesso tempo con più persone e per scambiarsi rapidamente le informazioni.

Nell’ultimo periodo sono entrate anche a far parte della vita dei nostri figli, perfino quando questi sono ancora molto piccoli e non hanno il cellulare. Al giorno d’oggi, infatti, qualunque mamma è stata inserita almeno in un gruppo simile. C’è il gruppo “Mamme” di scuola, di calcio, di danza, di catechismo e chi più ne ha più ne metta! Ammettiamolo: alle volte destreggiarsi in situazioni come questa può essere davvero molto difficile e snervante. Ma niente paura, perché se vuoi ‘cavartela’ devi fare così!

Come ‘cavartela’ se sei stata aggiunta al gruppo WhatsApp “Mamme”

Quella di far parte di uno stesso gruppo WhatsApp con tutte le mamme dei compagni di classe di tuo figlio all’inizio sembrava una buona idea, ma con il passare del tempo ti sei accorta di essere finita in un vero e proprio incubo! La chat, infatti, non smette mai di suonare e il più delle volte anziché chiarire i tuoi dubbi non fa altro che generarne di nuovi. Insomma, un bel disastro! Ma non preoccuparti perché quest’oggi vogliamo proprio darti qualche utile consiglio per cercare di ‘sopravvivere’ a questo caos infernale.

Se il gruppo “Mamme” su WhatsApp si è trasformato in un vero e proprio incubo faresti bene ad adottare qualche piccolo, ma efficace accorgimento per trarre solo il meglio da questo strumento potenzialmente utilissimo.

In particolare, se non vuoi finire in guai seri dovresti: