Tuo figlio soffre di allergia stagionale? Ecco cosa dovresti fare per farlo sentire subito meglio

L’allergia stagionale che affligge tuo figlio deve essere adeguatamente tratta: ecco delle informazione che è importante sapere subito.

Con la fine dell’inverno, aumentano in maniera esponenziale i casi di bambini con allergia. Questo disturbo stagionale è particolarmente comune tra i bambini, di conseguenza, è bene che i genitori siano più consapevoli su quelli che sono i comportamenti che aiutano i più piccoli a sentirsi subito meglio. Si tratta di piccoli e semplici accorgimenti che però possono fare la differenza.

L’allergia stagionale presenta una sintomatologia piuttosto come che consiste generalmente nell’insorgere di episodi di prurito alla gola e gonfiore alla bocca. Tra i sintomi più comuni si sono anche naso chiuso, starnuti, occhi rossi e occhi che lacrimano. Ciò detto, di seguito vi forniamo tutti consigli utili per prevenirli e contrastarli adeguatamente.

Allergia stagionale: tutto ciò che c’è da sapere

E’ importante sapere che esistono dei comportamenti che aiutano i propri figli a trovare sollievo dall’allergia stagionale. Questa, talvolta, può divenire particolarmente debilitante e per questo è importante sapere quali sono le armi che si hanno a disposizione per non soffrire più. Proprio per questo, di seguito vi forniamo tutte le informazioni necessarie in tal senso.

Tanto per cominciare, è importante evitare di portare in casa il polline. Per questa ragione, il primo comportamento da attuare consiste nel cambiarsi i vestiti una volta rientrati e procedere al lavaggio accurato delle mani. In entrambi i casi, infatti, si potrebbe rischiare di divenire portatori di polline con tutte le conseguenze spiacevoli su di sé e sui più piccoli. Riguardo a quest’ultimi è importante che prima di coricarsi facciano il bagnetto in modo tale da evitare che possano portare eventuali agenti patogeni nella camera da letto. In presenza di un soggetto allergico, poi, bisogna prestare molta attenzione a quando si decide di portarlo fuori all’aperto.

Ciò ad esempio non dovrebbe accadere nei giorni particolarmente secchi e ventosi. Da evitare sono anche i luoghi caratterizzati da una fitta vegetazione in quanto potrebbero acuire i sintomi e causare gravi conseguenze. Tuttavia, è importante precisare che è importante che i più piccoli trascorrano il giusto tempo fuori casa in modo tale da mantenersi attivi e beneficiare dei raggi del sole che aiutano a produrre vitamina D, fondamentale per l’organismo. Chiaramente, in questo caso, è quello di farlo nelle giornate soleggiate e in assenza di vento.

In riferimento agli antistaminici, questi devono essere somministrati ai più piccoli non solo in presenza di sintomi. Un errore molto comune infatti è quello di pensare che i medicinali destinati al trattamento dell’allergia siano efficaci soltanto in seguito all’insorgere della sintomatologia. In realtà non è così in quanto essi ci impiegano un po’ di tempo prima di entra in azione. Di conseguenza, un’assunzione costante determina un miglior funzionamento degli stessi. Il consiglio è quello di cominciare con l’avvio della stagione delle allergie che si verifica più o meno con l’inizio della primavera fino a fine autunno. Ovviamente, prima di somministrare qualsiasi farmaco ai propri figli è sempre consigliabile ascoltare il parere del pediatra così da essere sicuri di evitare conseguenze anche molto serie per la loro salute.