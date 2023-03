Lo sapete che vicino Roma c’è il borgo delle streghe? E’ uno dei più incredibili d’Italia

Esistono luoghi magici e incredibili, visitarli ci può davvero cambiare la vita: vicino Roma c’è il borgo delle streghe, non puoi perdertelo.

Lontano dal clamore delle grandi città, arroccati tra le montagne, ci sono paesini e località che hanno un fascino incredibile, molto spesso esattamente a metà tra cultura, storia e mistero. Circondati da una natura, come quella del Centro Italia, che per suggestione paesaggistica non è seconda a nessuno, possiamo spingerci a visitare perle custodite nello scrigno del tempo, alla scoperta di uomini, storie, immagini, che ci regalano un tuffo nel passato all’insegna delle grandi emozioni.

Pochi chilometri da Roma, siamo nella Tuscia, nella ridente provincia di Viterbo: terra di vini straordinari, di salumi, di formaggi, di legumi, terra dove la natura e l’uomo conoscono ancora la parola armonia. Qui esistono borghi di poche anime che ci raccontano un passato ricco di fascino, e in questo caso anche intriso di mistero. Non è inusuale risalire a vicende dove si fondono mito, leggenda e folklore: e le streghe, senza dubbio, fanno parte del nostro complesso background culturale.

Ecco un vero borgo delle Streghe a due passi da Roma: la notte puoi sentirle “cantare”

Secondo un’antica leggenda, da queste parti, nei giorni e nelle notti di forte vento, negli stretti vicoli di Calcata, così si chiama la località viterbese di cui vi raccontiamo, è possibile ascoltare il canto delle vecchie streghe. Non solo: si dice anche che questo antico borgo fosse in passato un luogo di magia cerimoniale e di rituali.