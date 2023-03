Viaggio lungo con bambini: come far passare piacevolmente il tempo

Non lasciare che i tuoi bambini si annoino durante un viaggio lungo: ecco la lista dei giochi da poter fare in totale serenità.

A stare ore in macchina già molti adulti finiscono con il non poterne più, figuriamoci se si tratta di bimbi anche piccoli. Dover stare fermi sul sedile non è facile, a meno che mamma e papà non si inventino un gioco perché il tempo passi più velocemente. In fondo basta ingegnarsi un po’ per venire incontro ai piccoli passeggeri che scalpitano per arrivare.

Prima di tutto è venire incontro ai più piccoli che ancora usano tavoletta o seggiolino procurandosi un modello comodo e regolarlo bene in base alla statura. Stare scomodi senza la possibilità di cambiare posizione sarebbe una sofferenza per tutti, a maggior ragione per un bambino. Per lo stesso motivo lasciare in mano ai figli un peluche o un gioco a cui sono affezionati può già fare la differenza. In questo modo avranno le mani occupate, che già di per sé è un antistress. Meglio evitare però cellulari o console perché possono dare nausea.

Giochi di parole e indovinelli fanno la magia per un viaggio lungo con i bambini senza stress

Se mettere musica in macchina dopo un po’ non basta più è ora di passare a qualche attività più interattiva. Alcuni bambini amano ascoltare storie, ma si può provare anche a coinvolgerli in una gara di indovinelli. Ci sono tantissime raccolte di quiz disponibili in edicola o sui giornalini da sfruttare a questo scopo. Per i più piccoli anche solo partire con l’indovinare un animale o un oggetto dando degli indizi può coinvolgerli per ore. Di solito si risponde alle loro domande (ad esempio “Ha i peli?”) solo con un “sì” o un “no”.

Un altro gioco che molti fanno in auto è quello della “macchina gialla”, in cui si dà un buffetto alla persona vicina ogni volta che si vede un veicolo di quel colore. In questo modo i bambini saranno concentrati sulla strada, ansiosi di avvistarne una. Chiaramente si può anche variare il colore se non c’è modo di trovarne neanche una per quanto sia lungo il viaggio. Si può anche optare per un “nomi, cose, città” senza usare carta e penna. Un giocatore sceglie una lettera e gli altri devono a turno dire un oggetto, il nome di una città o di un animale che inizi con quella lettera. Gli stessi giochi possono funzionare nei viaggi in treno.