Alessia Mancini, la foto con il figlio è boom di like: “Uguale a papà Flavio Montrucchio”

Boom di like per la recente foto di Alessia Mancini, in compagnia del figlio: il piccolo è proprio uguale a papà Flavio Montrucchio.

Sono lontani i tempi di Non è la Rai, Passaparola e Striscia la Notizia: ne è passata di acqua sotto i ponti, quando, nel 1994, era una delle preferite di Gianni Boncompagni, nel programma che lanciò Ambra Angiolini e Miriana Trevisan.

Pensate che la chiamavano “la bruttina”, evidente ironia per esaltare quelle doti fisiche e quel viso che fece innamorare milioni di adolescenti: quando cantava, doppiata, e quando ballava, il pubblico impazziva, ed è stata certamente una delle più desiderate, una delle più ammirate, soprattutto quando la volle Antonio Ricci, come velina, al fianco di Marina Graziani, per la trasmissione più longeva della tv. Fino a quando poi affiancò addirittura Gerry Scotti nella conduzione di Passaparola, perché era molto di più di una semplice valletta.

Stiamo parlando di Alessia Mancini, star di una televisione che è entrata nei nostri cuori, bellezza tutta italiana, ragazza acqua e sapone, che sembrava destinata ad una carriera eterna nel mondo dello spettacolo. Del resto, la cultura e la solidità degli studi non mancano con la laurea alla Iulm, e poi sono arrivate anche le proposte del piccolo schermo, le fiction, come Don Matteo e Cento Vetrine, e ancora quella piccola parte in Natale in Crociera accanto a Christian De Sica.

Alessia Mancini spopola sui social: la foto con il figlio conquista il popolo del web

Nel 2003 la sua vita cambia, perché arriva l’amore, quello che sconvolge tutto, quello che ti fa decidere che tutto il resto può attendere. Lui è il bellissimo Flavio Montrucchio, con cui ha incrociato anche il set, in fiction come Donna Detective e Cento Vetrine. Alessia mette da parte, con consapevolezza, i sogni della televisione, per scegliere di fare la mamma, mentre il marito compie incredibilmente, partendo da zero, dalla vittoria de Il Grande Fratello 2, il percorso opposto, che lo porta a essere assoluto protagonista di serie che hanno fatto la breccia nel cuore degli spettatori negli ultimi 20 anni, fino ad arrivare alla conduzione e addirittura al teatro con i musical.

Destini incrociati, ma affinità elettiva come poche coppie dello spettacolo: 20 anni di matrimonio, anche una brutta malattia per fortuna alle spalle per lei combattiva e forte con mai, e due splendidi figli di cui Alessia è una mamma affettuosa e premurosa. Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015, sono loro i gioielli della coppia Mancini-Montrucchio. In questa foto, tenerissima, pubblicata sui social, vediamo Alessia abbracciata al suo principe, al suo secondo genito. Il pubblico di instagram apprezza molto, si intenerisce, si commuove e scatta il commento magico che coglie nel segno: “E’ proprio uguale a papà Flavio Montrucchio”.

In effetti la somiglianza è evidente. Occhi profondi, viso dolce, il piccolo di casa promette bene come il padre. Alessia, struccata, al naturale, bellissima come sempre, se lo coccola e mostra tutto il suo affetto di grande mamma.