M&M’s personalizzate, l’idea faidate per festeggiare che spopola a tutti gli eventi

M&M’S, con i suoi confetti colorati, ha fatto la storia e continua a farla: vi raccontiamo perché, da decenni, spopola in tutto il mondo.

Come si diventa così celebri, semplicemente producendo confettini colorati ripieni? Non stiamo parlando certo di un prodotto enogastronomico di altissimo profilo, eppure siamo di fronte a uno degli snack in assoluto più amati, da bambini e adulti, conosciuti in ogni angolo del Pianeta.

M&Ms è tra i più antichi marchi di caramelle negli Stati Uniti, e i suoi confetti colorati, ripieni di cioccolato o di nocciole, rappresentati oggi da personaggi parlanti e buffi, ognuno con il proprio stile, sono diventati, negli ultimi anni, grazie ad una campagna marketing incentrata sull’animazione stile cartoon, ancora più popolari, e hanno accresciuto, di conseguenza, la forza di un brand che non conosce limiti alla sua espansione.

M&M’s non smette di ottenere consensi, è un dato di fatto, e i numeri degli introiti sono da capogiro. Nell’ultimo ventennio le gesta dei simpatici personaggi che incarnano i confetti sono entrate addirittura nell’immaginario collettivo, quasi fossero personaggi dei cartoon più celebri. Ripercorriamo brevemente le tappe di una storia dove la genialità è senza dubbio nel marketing, che ha superato di gran lunga la qualità del prodotto.

L’affascinante storia dei confetti colorati M&M’s: da snack simbolo dall’esercito americano al Superbowl

Se in fondo mi chiedi come sono fatti questi confetti colorati, ti saprò davvero rispondere? Importa davvero? Ma intanto i paffuti personaggi che hanno dato addirittura vita a un film animato sono ovunque: i cartelloni pubblicitari, in America, sono tutti dedicati a loro. E nei momenti topici, del Paese, nelle date importanti, come le finali del Superbowl, trovi i nostri “eroi” accanto agli sportivi più celebri di sempre. Potrebbe mai, un bambino americano, nel vederli al supermercato, decidere di propendere per qualsiasi altra marca di caramelle? Impossibile, utopia pura, nonostante negli anni siano arrivati competitor spietati e anche poco leali. M&M’s è al primo posto nei pensieri di chiunque abbia voglia di uno snack sfizioso.

La storia da raccontare è davvero curiosa e affascinante. Il rapporto con il pubblico è davvero speciale, M&M’s è un marchio iconico: tanto è vero che spesso, nel corso di questi anni, sono state lanciate campagne dove toccava agli americani decidere i nuovi colori dei confetti da lanciare sul mercato. Forrest Mars Senior, che gestiva l’azienda di caramelle Mars con suo fratello, ebbe l’idea di M&M mentre lavorava in Europa negli anni ’30 e da allora nulla è stato come prima.

A quel tempo, stava supervisionando la produzione di barrette di cioccolato Mars come parte delle razioni dell’esercito. Mars ha notato che ai soldati che combattevano nella guerra civile spagnola piaceva mangiare pezzi di cioccolato ricoperti da un guscio di zucchero duro perché non si scioglievano facilmente alle alte temperature. Tornato negli Stati Uniti, ha replicato l’idea, ottenendo brevetti per un processo produttivo. Mars ha anche acquistato il cioccolato per il suo prodotto con l’aiuto di Bruce Murrie, che era il figlio di William Murrie, un dirigente di Hershey. La caramella ha preso il nome da entrambi gli uomini: “M&M” sta per “Mars and Murrie”.

La storia iniziale degli M&M’s

Inizialmente, Mars vendeva M&M solo all’esercito. Quando gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale, avevano bisogno di una caramella comoda e resistente al calore che viaggiasse bene, e gli M&M erano all’altezza. L’accordo esclusivo di Mars con l’esercito degli Stati Uniti ha avuto un altro vantaggio. Dopo la fine della guerra e il ritorno a casa dei soldati, conoscevano bene le caramelle e contribuirono a renderle uno spuntino popolare negli anni del dopoguerra.

La fine degli anni ’40 segnò un periodo di boom per molti alimenti confezionati. Altre aziende hanno persino copiato il rivestimento di zucchero e i colori che M&Ms aveva reso popolare, secondo Mars.

Nel 1950, Mars iniziò a stampare la lettera M sulle sue caramelle, afferma la società su un sito web che ripercorre la storia di M&Ms. Una campagna di marketing all’epoca diceva ai consumatori di “cercare la M su ogni pezzo” ed evitare prodotti imitativi. La campagna funzionò davvero.

Gli M&M andarono per la prima volta nello spazio a bordo della navetta spaziale Columbia nel 1981. Da allora sono stati un’opzione comune per gli astronauti in orbita grazie al loro guscio resistente al calore. Il programma dello space shuttle della NASA è terminato nel 2011, ma gli M&M sono ancora popolari tra gli astronauti presso la Stazione Spaziale Internazionale. Guarda questo video di instagram, fonte @massimilianodona, dove ti vengono spiegate le evoluzioni marketing di M&M’s.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avv. MASSIMILIANO DONA 🛒 (@massimilianodona)

Oggi, più che mai, i personaggi di M&M’s fanno parte della nostra vita quotidiana: ogni confetto colorato è associato a un personaggio, ad un atteggiamento, ad un modo diverso di vestire e di comunicare. C’è poco da fare, la società americana muta, cambiano le abitudini, ma i confetti colorati tanto amati dai soldati sono ancora lì, al loro posto, sempre con nuove storie da raccontare.