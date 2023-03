Come monitorate l’attività dei tuoi figli sui social: tutti i trucchi per i genitori

Puoi cercare di ridurre i rischi in questo modo: ecco i trucchi per monitorare l’attività dei tuoi figli sui social network.

I social network sono ormai parte integrante della vita dei più giovani, ma non solo. Tuttavia, questa dipendenza può rappresentare un pericolo per i ragazzi se non vi sono limiti anche da parte dei genitori.

Monitorare l’attività dei propri figli sui social network è essenziale per prevenire situazioni di rischio, come il cyberbullismo o l’esposizione a contenuti inappropriati. Nel resto dell’articolo forniremo i migliori trucchi per aiutare i genitori a tenere d’occhio l’attività online dei propri figli e garantire la loro sicurezza. Vediamo quali sono i più efficaci.

I trucchi per monitorare l’attività dei tuoi figli sui social

I pericoli che i minori possono incontrare sui social network sono molteplici: dal cyberbullismo all’esposizione a contenuti inappropriati, fino alla possibilità di interagire con persone che possono nascondere la loro vera identità. Per questo motivo, è fondamentale che i genitori imparino a rappresentare dei veri e propri filtri, imparando inoltre ad utilizzare le impostazioni di sicurezza delle piattaforme social. Esistono inoltre alcuni trucchi molto utili per monitorare l’attività dei propri figli sui social e garantire la loro sicurezza online. Ecco quali sono: siamo sicuri che si riveleranno utili.

Uno dei modi più efficaci per proteggere i propri figli dai pericoli dei social network è utilizzare un’applicazione adatta. Ti suggeriamo quindi FamiSafe-Parental Control App. Disponibile per iOS, Android, PC Windows e Mac, questa applicazione offre una vasta gamma di funzioni, tra cui il monitoraggio in tempo reale della posizione dei propri figli, il controllo del tempo trascorso sullo schermo, la rilevazione di contenuti inappropriati sui loro dispositivi e il tracciamento delle attività del telefono.

Inoltre, grazie alla funzione di rilevamento di parole chiave, è possibile essere avvisati immediatamente in caso di testo sospetto o contenuti pericolosi. FamiSafe-Parental Control App è disponibile gratuitamente per un periodo di prova e poi a pagamento, con un costo di 10.99$ al mese, 60.99$ l’anno o 20.99$ ogni 3 mesi.

Un’altra app molto utile per monitorare le attività dei propri figli sui social network è Google Family Link. Questa app consente ai genitori di impostare limiti di tempo per l’utilizzo del telefono, di decidere quali applicazioni possono essere utilizzate e di localizzare il dispositivo in ogni momento. Inoltre, la funzione di allarme acustico può essere molto utile per svegliare i ragazzi che non rispondono alle chiamate dei genitori. Infine, se necessario, è possibile bloccare il dispositivo da remoto per incoraggiare i ragazzi a fare una pausa dal mondo virtuale e trascorrere del tempo in attività all’aperto o in famiglia. Google Family Link è disponibile gratuitamente su Android e iOS.