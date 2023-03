Primavera alle porte: ecco come lavare le coperte in lavatrice senza spendere soldi in lavanderia

C’è un modo davvero molto utile per lavare le coperte in lavatrice senza spendere soldi. Questo grazie alla primavera in arrivo.

La primavera è ormai alle porte e presto saremo immersi nei colori e nei profumi della natura che si risveglia dal lungo letargo invernale.

Tuttavia, per molti, l’arrivo della bella stagione porta ancora con sé il problema dell’asciugatura dei panni, soprattutto se si vive in centri urbani o in palazzi storici dove non è possibile stenderli all’aperto. Fortunatamente, esiste un trucco per lavare le coperte in lavatrice senza dover necessariamente ricorrere ai costosi servizi delle lavanderie. Nel resto dell’articolo mostreremo come fare, fornendo utili consigli per ottenere risultati impeccabili senza spendere troppi soldi.

Come lavare le coperte in lavatrice

Con l’arrivo della primavera, le temperature si alzano e molti di noi iniziano a fare asciugare i panni all’aperto, sfruttando il sole e il vento per ottenere una perfetta asciugatura. Questo è anche il momento in cui molti approfittano per fare le pulizie di primavera e per rinnovare l’arredamento della casa. Tuttavia, spesso il problema principale è come lavare le coperte in lavatrice senza danneggiarle o senza dover rivolgersi alla lavanderia. Nel resto dell’articolo forniremo consigli utili e pratici per farlo in modo sicuro ed efficace. Continua a leggere per scoprirli tutti.

Se l’intenzione è quella di lavare coperte di lana è importante tenere bene a mente alcuni consigli che potrebbero fare la differenza. La temperatura di lavaggio di una coperta di questo tipo deve essere bassa e soprattutto non superare i 30°C. Inoltre, è importante non utilizzare la centrifuga e utilizza dei prodotti adatti alla lana e ai delicati. Nel caso di piumoni con imbottitura sintetica, il consiglio è quello di lavare a basse temperature e con una centrifuga per un massimo di 1000 giri. Se, invece, questi sono imbottiti di piume, al temperatura massima deve essere di 30°C, optando per il programma “delicati”.

Se invece avete intenzione di lavare una coperta in lana merinos potete usufruire di questi preziosi consigli. In primo luogo, è importante scegliere un ciclo di lavaggio delicato, impostando la lavatrice a una temperatura massima di 30°C. Anche in questo caso è preferibile utilizzare un detersivo specifico per la lana e non utilizzare ammorbidenti. Dopo il lavaggio, la coperta andrebbe asciugata stesa in piano, evitando di utilizzare l’asciugatrice o l’esposizione diretta al sole. Se necessario, è possibile utilizzare un ferro da stiro a bassa temperatura per rimuovere eventuali pieghe.