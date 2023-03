Che differenza c’è tra detersivi e disinfettanti: quando serve l’uno e quando l’altro

Conosci quali differenze intercorrono tra i detersivi ed i disinfettanti? Ognuno ha delle peculiarità e comprendere quali siano è importante.

Talvolta ed in modo errato, si utilizzano detersivi ed igienizzanti in modo pressoché identico. Il rischio è quello di apportare dei danni enormi all’ambiente e di rovinare le superfici trattate. Se poi si tratta di prodotti per la cura personale si incorre nel pericolo di danneggiare la propria pelle, i propri capelli e gli occhi.

Non si fa molta informazione al riguardo, ecco perché sono tante le persone che in modo innocente acquistano prodotti credendo che siano i più adeguati per lo scopo che intendono perseguire, scoprendo poi che così non è. Ma come si può comprendere quando è il caso di utilizzare l’uno o l’altro? La risposta è semplicissima, basterà conoscere a fondo le differenze di ciascuno.

Accade spesso che siano proprio le pubblicità dei prodotti che “inducano” senza volerlo i potenziali acquirenti in errore, attraverso messaggi poco chiari. È bene precisare però che i consumatori hanno sempre l’onore di verificare quali siano i principi che lo compongono e se via sia compatibilità con la superficie che si intende trattare, onde evitare errori gravi.

Detersivi ed disinfettanti, conosci le differenze?

Come accennato non possono essere utilizzati detersivi o detergenti indistintamente. Non si può di certo sperare che si ottengano gli stessi risultati, cerchiamo dunque di fare chiarezza. Innanzitutto i prodotti per la pulizia vengono adoperati per sanificare gli ambienti domestici o commerciali, si tratta di una procedura volta ad eliminare gli agenti microbici potenzialmente patogeni, si pensi esempio all’effetto del sapone.

Per uccidere i microrganismi sono invece indispensabili le sostanze disinfettanti come l’alcol etilico. Per pulire e disinfettare a fondo le superfici e gli oggetti è necessario unire le proprietà dei detergenti a quelle dei disinfettanti. Ma come riconoscere e differenziare un detersivo da un igienizzante? La prima cosa da fare è leggere attentamente le etichette.

Le etichette dei detersivi contengono l’elenco degli ingredienti, delle precauzioni da mettere in campo e della presenza di allergeni. I disinfettanti invece presentano delle etichette dal contenuto più articolato. Vi sono indicati infatti i principi attivi, la loro concentrazione, il nome dell’azienda produttrice, il numero di autorizzazione ministeriale, la presenza di eventuali nanomateriali, il tipo di formulazione. Inoltre è necessario che vi siano spiegate le modalità di utilizzo, i possibile effetti collaterali e le indicazioni sul come agire nel caso in cui dovessero svilupparsi.