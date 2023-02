Detersivo per la lavatrice a meno di 4 euro? Questo è il migliore ed è anche green

Elettrodomestico fondamentale e insostituibile, la lavatrice richiede l’uso di detersivi specifici: ecco qual è il migliore tra gli economici

Sebbene i rincari sulle bollette e la crisi climatica ed ambientale impongano un uso della lavatrice più moderato, al fine di limitare sia la spesa che lo spreco d’acqua, questo elettrodomestico rimane uno dei più usati, in casa.

Le più moderne hanno davvero un’infinità di programmi tra cui scegliere e sono perfette per ogni tessuto, nonché per ogni esigenza. Fondamentale è poi la scelta del detersivo che, a seconda delle proprie necessità, deve rispettare alcuni requisiti di profumo, delicatezza e funzionalità, nonché di costo. Ecco qual è il migliore secondo una ricerca di Altroconsumo: non solo è economico, ma anche green.

I migliori detersivi per la lavatrice, sotto ai 4 euro

Una recente indagine di Altroconsumo ha analizzato 59 prodotti per il lavaggio in lavatrice tra capsule, detersivi liquidi o detersivi in polvere, dividendoli in categorie: prodotti di grandi marchi, prodotti venduti dalle catene di supermercati e prodotti ecologici. Se desiderate quindi conoscere quale è, secondo questa ricerca, il detersivo migliore per i vostri capi, continuate a leggere.

Ognuno dei 59 prodotti è stato sottoposto a test di lavaggio su diversi tipi di macchie e ad analisi laboratoriali. L’obiettivo era quello di stabilire l’efficacia di ogni detersivo nella rimozione di macchie grasse, proteiche, vegetali, nel contrasto dell’ingrigimento e nel mantenimento del colore bianco dei capi.

Sono infatti queste le richieste dei consumatori, per un detersivo: è fondamentale non solo che rimuova le macchie dai tessuti, ma che ne preservi anche il colore e la brillantezza. Secondo i risultati di questa indagine, il migliore detersivo è quello liquido di Carrefour Eco Planet mughetto e lavanda, in vendita alla modica cifra di 3,74 euro (prezzo consigliato).

A vincere, quindi, non solo un prodotto economico ma anche e soprattutto ecologico, aspetto oggi come oggi fondamentale nella scelta delle nostre abitudini di consumo. Il modo migliore per voler bene all’ambiente e rispettarlo, però, rimane sempre quello di ridurre al minimo il numero di lavaggi fatti con la lavatrice ed estendere questo ragionamento ad ogni elettrodomestico. In questo modo, facendola partire solo a carico pieno e scegliendo questa modalità anche per lavastoviglie ed asciugatrice, si diminuirà la corrente consumata e l’acqua usata, con un conseguente sollievo anche in bolletta.