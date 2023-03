Alberghi sull’albero, l’ultima moda del turismo italiano: le più suggestive location tra i rami

Perfetti per una vacanza con i bambini diversa dal solito, gli alberghi sull’albero sono molto suggestivi. Ecco quali sono i più belli

Quante volte pensiamo di aver scelto l’albergo perfetto per una vacanza in famiglia, con parco giochi e mini club incluso, ma i bambini non ne sono entusiasti e dopo tre giorni vorrebbero già tornare a casa? Non è facile, infatti, riuscire a soddisfare sia le esigenze dei genitori che le preferenze dei più piccoli. Con gli alberghi sull’albero, però, li stupirete sicuramente: ecco quali sono i più suggestivi.

Il bosco tutto intorno, il legno rustico e l’atmosfera fiabesca conquisterà subito grandi e piccini e sarà l’ambiente ideale per un soggiorno da favola, che porta con la fantasia direttamente all’interno delle storie che narriamo ai nostri piccoli prima di andare a dormire. Ecco quali sono le strutture migliori in Italia, dove si trovano e cos’hanno di speciale: scegli subito la tua preferita.

Alberghi sull’albero, le strutture migliori in Italia

Se in italiano li chiamiamo alberghi sull’albero, in inglese queste strutture fiabesche si chimano “tree house” e sono diffuse davvero ovunque. In Trentino Alto Adige, nel paese di Avelengo a pochi chilometri da Merano, si trova il San Luis Retreat Hotel & Lodges, che tra le strutture ne possiede una sugli alberi. Si tratta di un loft di 40 metri quadri, raggiungibile solo tramite una scala, ed è collocato in un suggestivo bosco di larici.

Realizzato con un legno prezioso e raro, è arredato tutto con materiali naturali ed ha un’atmosfera alpine-chic molto apprezzata dai suoi clienti, che quando lo scoprono ci tornano regolarmente per un soggiorno che rilassi nel profondo. A Bressanone, invece, c’è il My Arbor, una struttura alberghiera costruita su palafitte a metri di altitudine, nel bosco della Plose di Sant’Andrea. Si tratta di una struttura di quattro piani, con 104 suite, creata dall’architetto Gerhard Tauber, il quale ha voluto ricreare la struttura dell’albero. Questo hotel è arredato completamente in legno ed ha una suite davvero esclusiva: è la Treetop, di oltre 100 metri quadrati con due camere, letto, sauna personale e idromassaggio esterno.

In Friuli Venezia Giulia, invece, ci sono due singolari tree-house a forma di pigna chiamate MALGA PRIU. Collocate in una delle zone più belle della foresta di Tarvisio, con faggi, larici ed abeti, si elevano fino a 10 m di altezza e, dal loro interno, è possibile ammirare a 360° il paesaggio circostante. Inoltre, una possiede anche una panoramica vasca finlandese. Sempre in Friuli Venezia Giulia, è imperdibile il Dolomiti Village, un gruppo di baite e chalet che ricorda le costruzioni delle Alpi Carniche: tra le camere, una è situata su un faggio: si sviluppa su un solo piano ed ha un letto matrimoniale e un soppalco, con cucina, bagno, doccia e lavandino.