Festa del papà, sorprendilo con una zeppola diversa dal solito: ricetta fantastica

Se per la festa del papà vuoi davvero sorprenderlo, devi assolutamente provare questa zeppola dal sapore nuovo ed insolito: ricetta unica.

Manca pochissimo alla tanto temuta prova costume, questo è vero, ma vuoi davvero rinunciare al gusto della famosa zeppola di San Giuseppe nel giorno della festa del papà? Ci auguriamo proprio di no! Dolce, leggero, morbido e gustoso, questo dolce è pronto a conquistare tutti e a rendere indimenticabile un giorno che, già di per sé, è molto importante.

Anche tu sei pronta a festeggiare questo giorno con il tuo papà, ma vuoi sorprenderlo con una zeppola completamente insolita? Benissimo, sei incappata proprio nell’articolo giusto. Di seguito, ti daremo una ricetta fantastica che ti consentirà di preparare un dolce con le tua mani, riuscendo a conquistare il palato di tutti e, soprattutto, di tuo padre. Inizia a prendere carta e penna ed appuntati tutto quello che c’è da sapere in merito: ti assicuriamo che il figurone è garantito.

Per la festa del papà questa zeppola sorprenderà tutti: la ricetta è straordinaria

Se anche tu hai intenzione di sorprendere il tuo papà nel giorno della sua festa e prenderlo per la gola, ti consigliamo vivamente di provare questa zeppola completamente diversa dal solito. Hai presente quella con la pasta choux farcite con crema pasticciera e amarene? Benissimo, quella che ti stiamo proponendo oggi è completamente diversa da questa, ma con un sapore e un gusto altrettanto irresistibile. Si tratta, infatti, di una preziosa zeppola al cacao. Insomma, imperdibile!

Per la preparazione di questa inedita zeppola occorre:

1 pizzico di sale fino

125 grammi di farina 00

20 grammi di zucchero

1 scorza d’arancia

1 tuorlo

175 grammi di acqua

70 grammi di burro

2 uova

125 grammi di cacao amaro

Per la farcitura, invece, prepara:

70 grammi di zucchero a velo

250 grammi di panna liquida

Vanillina

4 amarene (o ciliegie) sotto spirito

Preso tutto l’occorrente, procediamo immediatamente con i passaggi da seguire:

Prendi un pentolino ed inizia a versare al suo interno burro a pezzi, acqua e zucchero, la scorza d’arancia e il sale; Accendi i fornelli a fuoco lento e porta ad ebollizione; Nel frattempo, setaccia la farina e il cacao, mescolando le due polveri e versandole nel pentolino solo dopo aver raggiunto il bollore; Raggiunto un composto omogeneo, trasferiscilo in una planetaria, lascialo intiepidire ed aggiungi il tuorlo dell’uovo, poi le due uova; Mescola il tutto fino a far risultare un composto senza grumi, poi trasferiscilo in una sac-à-poche, foderate la teglia del forno con l’apposita carta ed inizia a creare le prime zeppole; Lascia cuocere per circa mezz’ora a forno statico pre-riscaldato a 200 gradi, poi ultima la cottura per un quarto d’ora a modalità ventilata. Attendi il loro raffreddamento per circa 10 minuti, ma nel frattempo prepara la farcitura. In una ciotola, unisci panna, vanillina e zucchero (poco alla volta) e montala. Poi, con l’aiuto della sac-à-poche farcisci le tue zeppole, precedentemente tagliate a metà, richiudile e ricoprile con ulteriore panna. Ultima la tua zeppola al cacao con una ciliegina o l’amarena e un po’ di zucchero a velo.

Ecco fatto: la tua zeppola al cacao al forno è pronta per essere presentata al tuo papà e gustata insieme a tutta la tua famiglia. Provaci anche tu a prepararla in questo giorno speciale e ti assicuriamo che i complimenti saranno perlopiù garantiti. Come hai potuto vedere, la ricetta non è affatto complicatissima. Certo, non è molto veloce, questo è vero, ma ti assicuriamo che ne varrà davvero la pena.