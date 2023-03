Da sapere: in Italia sta per nascere una piccola Dubai, ecco il litorale nostrano che si trasformerà con isole e spiagge artificiali. Tutte le informazioni utili.

Conoscerete tutti le isole artificiali a forma di palma lungo la costa di Dubai. Presto potremmo vederle anche in Italia. È allo studio un progetto rivoluzionario che potrebbe cambiare per sempre un tratto importante di un nostro famoso litorale. Lo scopo è quello di mitigare i gravi effetti dell’erosione delle coste, che hanno sottratto e stanno sottraendo importanti porzioni di spiaggia.

Il progetto di realizzare davanti alla costa un’isola artificiale come quelle di Dubai è stato pensato in Veneto, regione gravemente esposta al fenomeno dell’erosione e dell’innalzamento del mare dovuto al riscaldamento globale. L’isola artificiale potrebbe essere realizzata davanti alla spiaggia di Jesolo, famosa località balneare. Sarà anche una sorta di nuova piccola Venezia. L’idea è nata a Jesolo perché la sua costa è gravemente danneggiata dall’erosione e dall’innalzamento del livello del mare. Creare un’isola artificiale è un modo per recuperare parte della spiaggia persa. Ecco cosa bisogna sapere.

In Italia sta per nascere una piccola Dubai: il litorale che si trasformerà con isole e spiagge artificiali

Negli utimi anni, la città balneare di Jesolo ha perso una vasta porzione della sua spiaggia, nonostante sia ancora molto ampia. La spiaggia è stata consumata dall’erosione e dall’innalzamento del livello del mare, causato dal riscaldamento climatico. Ogni anno il Comune è costretto a movimentare decine di migliaia di metri cubi di sabbia per il ripascimento della costa. La sabbia viene prelevata da quelle parti di spiaggia dove è più abbondante e anche dai cantieri edili che hanno l’obbligo di conferire la sabbia in eccesso alla Banca della Sabbia.

Un grosso problema, dunque, quello dell’erosione della spiaggia che ha spinto l’amministrazione comunale di Jesolo a commissionare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un’isola artificiale alla società olandese Royal Haskoning, la stessa che ha progettato e creato le 300 isole artificiali d Dubai, conosciute come World Islands. Non c’è ancora un progetto concreto, ma l’isola artificiale davanti alla costa di Jesolo potrebbe salvare il turismo nella località balneare veneta, minacciato dai cambiamenti climatici.

L’altro progetto, a cui sta pensando invece la Regione Veneto, è quello di desalinizzare l’acqua del mare, sempre come a Dubai, per contrastare la carenza di acqua potabile dovuta alla siccità, un fenomeno che purtroppo si è aggravato e che a causa della scarsità di neve durante l’inverno rischia di avere conseguenze drammatiche la prossima estate.