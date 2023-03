Sembra di essere in Giappone, invece siamo in Italia: è uno spettacolo assolutamente da non perdere

Sembra di essere in Giappone, invece siamo in Italia: la primavera porta con se, anche nel nostro Paese, lo spettacolo dei fiori di ciliegio.

Chi ha avuto la fortuna di visitare il Giappone in primavera, ha potuto assistere ad uno spettacolo unico al mondo. Non è solo la natura con i suoi colori che ti accarezza, ti prende per mano, ti scalda il cuore, è anche la cultura buddista, con il delicato coinvolgimento emotivo delle persone, dal bambino all’anziano, che ti conquistano. Parliamo del sakura, del fiore di ciliegio.

Dietro i fiori di ciliegio, nel mondo del Sol Levante, c’è un pensiero profondo, quello della nascita della vita. Attenzione però a banalizzarlo, è molto di più. La vita è breve, e i fiori di ciliegio durano pochissimo, come tutte le cose belle della nostra esistenza. La caducità della vita, la nostalgia, la tristezza per tutto ciò che ci regala straordinariamente emozione ma è di breve durata. Ci sarà capitato, non possiamo negarlo. Magari un amore intenso, palpitante, ma che abbiamo perso per sempre ma non dimenticheremo mai. Ecco il senso ancora più profondo di un fiore che hai quasi paura a toccare per il suo splendore e che da lì a poco non ci sarà più.

In Italia, lo sappiamo, abbiamo visione più edonistica della vita, derivata dalla cultura classica, dal mondo greco e latino a cui apparteniamo. Meno pessimismo, non c’è dubbio, ci godiamo ciò che abbiamo, ciò che vediamo, senza pensare troppo a quando lo perderemo. E nel caso dei fiori di ciliegio, anche da noi la primavera è estremamente generosa. Ecco i luoghi meravigliosi, nel nostro Paese, dove in questi giorni puoi ammirare i fiori di ciliegio nel loro splendore, nel momento della loro nascita.

Fiori di ciliegio, lo spettacolo della vita in primavera: ecco le località italiane dove puoi godertelo

I ciliegi, come suggerisce il nome, sono la fonte dei deliziosi frutti rossi di cui godiamo solitamente durante i mesi estivi. Tuttavia, ci sono numerosi tipi di piante di ciliegio e durante la primavera, questi alberi producono un fiore prezioso che è tipicamente di colore bianco, rosa o viola. I fiori di ciliegio in Italia sono una parte preziosa del paesaggio primaverile del paese e offrono un’esperienza unica e meravigliosa sia per la gente del posto che per i nostri visitatori.

La fioritura dei ciliegi a Roma. Chi si trova a Roma non dovrà fare molta strada per vedere questo spettacolo incredibile: basta recarsi al quartiere Eur e qui, nello splendido parco dei laghetti, rimarrete incantati da circa mille alberi di ciliegio, che sono stati donati da il primo ministro giapponese, Nobusuke Kishi. Fai un picnic o goditi una passeggiata rilassante con la famiglia o gli amici e ammira questa meraviglia della natura.

La fioritura dei ciliegi a Modena. Se non puoi raggiungere il capoluogo, puoi osservare queste meravigliose fioriture anche alla Festa dei Ciliegi in Fiore a Vignola, Modena, che si tiene ogni anno dal 1970. Sulle rive del fiume Panaro si può ancora godere della meraviglia di questi tipici fiori di ciliegio, che danno il frutto conosciuto in tutto il mondo come la ciliegia “Mora di Vignola”. Segui il percorso in bicicletta dalla Rocca di Vignola al Castello di Manaro sul Panaro per i migliori panorami.

La fioritura dei ciliegi nelle Marche. Puoi goderti questa meraviglia anche a Pedaso, in provincia di Fermo, nelle Marche, che organizza la Festa dei Ciliegi in Fiore nella splendida location del complesso turistico della Contea dei Ciliegi, Pedaso Hanami. Il complesso si trova in un immenso parco naturale sulla collina del Monte Serrone; qui in questa cornice magica puoi vedere più di 2.500 alberi di ciliegio.