Truccabimbi fai da te: come fare per una festa in casa, costano pochissimo

Per realizzare una festa in casa accattivante, proponi il truccabimbi fai da te e vedrai che i tuoi bambini ne andranno pazzi.

E’ risaputo quanto le forme e i colori attraggano i bambini. Iniziano a scoprirli in tenera età, rimanendone totalmente affascinati, per continuare il meraviglioso viaggio dell’esplorazione anche durante l’età scolare. E’ il modo più piacevole e genuino di sviluppare la fantasia, creando personaggi, paesaggi e situazioni. Il divertimento è assicurato ma nel frattempo si impara a giocare con le infinite sfumature cromatiche. Infatti, non a caso, disegnare rientra tra le attività più gettonate tra i bimbi, sia a casa che a scuola, poiché si lasciano andare al libero flusso dell’immaginazione.

Paesaggi collinari, natura e soprattutto tante casette, queste ultime il simbolo per eccellenza del nido a cui fare ritorno. I soggetti sopracitati fanno parte sovente del repertorio creativo dei bambini come anche le persone, in particolare i membri della propria famiglia, dai genitori, ai fratelli fino agli amichetti. In genere le loro opere d’arte sono colorate, escludendo cromie particolarmente scure come il nero o tristi, come solitamente si definiscono, ad esempio il grigio. Questi ultimi si ravvisano quando si cela un disagio interiore, magari nei luoghi in cui dovrebbero sentirsi più sicuri, giustappunto casa o scuola.

In merito a questa grande passione per i colori, diventa una vera gioia quando la mamma accorda il permesso per poter sperimentarli sulla propria pelle. Infatti il truccabimbi è un servizio molto richiesto, ultimamente, per le feste di compleanno ma la felicità diventa incontenibile quando è possibile realizzare opere d’arte fai da te sul proprio viso. potendo così toccare con le manine quei prodotti, pensati per magiche trasformazioni. A questo riguardo, ne esistono davvero a prezzi stracciati, per fare scorta ogni qualvolta si voglia organizzare un evento festoso.

Truccabimbi fai da te, prodotti a pochi euro che ti rivoluzioneranno le feste

Come evidenziato poc’anzi, i bambini sono attratti dai colori ed è per questo che amano giocare con le palette degli ombretti della mamma. Tonalità accese e vibranti, come si fa a resistere? Sviluppare il tatto attraverso polveri e creme, ricordando che possono essere due tipologie di formule rinvenibili nel make-up, è davvero una goduria. E un’altra forma d’arte pazzesca è il truccabimbi, meglio ancora se fai da te. Ecco perciò alcuni prodotti low-costche non possono mancare a casa, per qualsiasi festa si voglia organizzare.

A tal riguardo non si può non menzionare la linea Mask Up di Carioca, caratterizzata da colori sgargianti, dermatologicamente testati, il cui inchiostro è facilmente lavabile. Vi sono set di pochi pezzi ma anche quello super assortito, da ben 24 colori, a soli € 47, 80, un affare, considerato la quantità di prodotti in esso contenuti. Per non parlare di quei kit specificamente composti, al fine di ricreare maschere precise, come quella da principessa o da animaletto. Infine, si ravvisano anche due tipologie speciali colorate, il neon e i metallizzati, per un party più rock.

I costi sono davvero a misura di famiglia, fortunatamente, in quanto ci si attesta intorno a un range di prezzo che oscilla tra gli € 9-13, salvo alcuni set tra cui quello sopracitato e quello costituito da 18 pezzi, il più gettonato e quindi sold-out, il cui costo è di € 22,57. Dinnanzi a questa collezione non si può non rimanerne incantati e si vorrebbe tornare bambini per poter solamente riprovare quella meraviglia che traspare dai loro occhi, così grandi e sorridenti. Non perdetevi perciò questa grande occasione affinché possiate avere tutto l’occorrente per una festa indimenticabile, tra giochi, buon cibo e colori, per un divertimento assolutamente garantito.