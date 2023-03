Aurora Ramazzotti, le prime foto della cameretta del figlio fanno infuriare i fan: quel dettaglio ‘pericoloso’

Aurora Ramazzotti ha condiviso le prime immagini della cameretta del figlio ma un dettaglio ha fatto infuriare i suoi fan: ecco cosa.

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina al parto, la ragazza ha ultimato i preparativi e ha condiviso le immagini della stanza del figlio ormai pronta. Peccato che un dettaglio ha scatenato l’ira dei fan che si sono scatenati nei commenti contro la futura mamma.

La stanza è tutta curata in ogni minimo particolare, in tanti però hanno notato una pecca, qualcosa che non si sarebbero mai immaginati che Aurora potesse lasciare in camera del suo bambino.

Aurora Ramazzotti, il dettaglio della stanza del figlio fa imbestialire i fan

Aurora Ramazzotti è ormai vicina a partorire, la figlia di Eros e Michelle lo farà in una clinica extra lusso in Svizzera, prima di lasciare la casa di Milano ha preparato le ultime cose per la nascita del bambino. La stanza del piccolo è pronta e non poteva non pubblicare le immagini sui social, ma anche in quest’occasione sono piovuti attacchi contro di lei.

La giovane futura mamma non si immaginava probabilmente che potessero criticarla anche per la stanza del bambino e invece il dettaglio proprio non è piaciuto. Nello scatto pubblicato in una storia si vede il classico mobile fasciatoio, una serie di dolcissimi peluche e un meraviglioso specchio. Poi c’è una foto di Aurora e Goffredo e una stampa moderna. Ma qual è il ‘particolare incriminato’?

A scatenare l’ira dei fan è la presenza del televisore nella stanza del futuro nascituro. Secondo molti fan della giovane Ramazzotti i problemi sarebbero due. Il primo è il fatto che la tv è molto diseducativa e i bambini dovrebbero iniziare a guardarla il più tardi possibile. Gli specialisti raccomandano, infatti, di non mettere i bambini piccoli davanti ad alcun tipo di schermo poiché potrebbero insorgere problemi alla vista.

A questo si aggiunge la posizione della televisione, che sarebbe troppo vicina al mobile fasciatoio e quindi pericolosa. Insomma per molti Aurora avrebbe commesso un grave errore a installare la tv nella stanza del bambino, se fosse già stata presente lì, invece, avrebbe dovuto levarla subito. La ragazza ha preferito non rispondere a questi attacchi, ora ha ben altro a cui pensare visto che manca davvero pochissimo per la nascita del suo bambino.